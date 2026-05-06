Protection solaire extérieure : comment éviter la surchauffe de vos bâtiments
Face à des étés de plus en plus chauds, la surchauffe des bâtiments est devenue un enjeu majeur, aussi bien dans la nouvelle construction que dans la rénovation. La cause principale ? Les apports solaires non maîtrisés et une ventilation nocturne insuffisante. Heureusement, des solutions passives éprouvées permettent de maintenir un confort intérieur optimal sans recourir à la climatisation énergivore.
Pourquoi les bâtiments surchauffent-ils ?
Les bâtiments modernes bien isolés retiennent efficacement la chaleur hivernale — mais cela les rend aussi vulnérables à la surchauffe estivale. Quatre facteurs principaux entrent en jeu :
- Le rayonnement solaire à travers les surfaces vitrées (jusqu'à 700 W/m² par jour ensoleillé)
- L'isolation thermique, qui empêche la chaleur accumulée de s'échapper
- Les possibilités de ventilation, notamment nocturne
- Les sources de chaleur internes (appareils, occupants)
Le rayonnement solaire représente la plus grande part des apports de chaleur. Bloquer ce rayonnement avant qu'il atteigne le vitrage constitue donc la première - et la plus efficace - des mesures préventives.
RE2020 : le confort d'été au cœur des nouvelles exigences
En France, la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), entrée progressivement en vigueur depuis le 1er janvier 2022, impose des exigences strictes en matière de confort estival. L'indicateur Degré-Heure (DH) mesure le cumul horaire des périodes où la température intérieure dépasse 26°C, évaluant à la fois la durée et l'intensité de la surchauffe.
Pour respecter ces seuils - progressivement renforcés jusqu'en 2031 - la conception passive s'impose : protections solaires extérieures, ventilation naturelle nocturne et choix architecturaux adaptés sont autant de leviers incontournables.
Protections solaires extérieures : bloquer la chaleur à la source
La protection solaire extérieure est la solution la plus efficace : elle intercepte le rayonnement avant que le soleil n'atteigne le verre. L'impact est chiffrable : dans un bâtiment neuf bien isolé (Rc = 4,7 Km²/W) avec un vitrage performant (U = 1,0 W/m²K), l'installation de screens réduit la charge de refroidissement de près de 40 %.
Charge de refroidissement : avec ou sans protection
Sans protection solaire : 2 800 W.
- 200 W par transmission (murs, fenêtres, toits)
- 2 000 W par ensoleillement des fenêtres
- 100 W par l'air de ventilation
- 500 W par les personnes et appareils
Avec protection solaire (screens) : 1 800 W — soit 40 % de moins.
Solutions DUCO pour la protection solaire extérieure
- DucoSun - brise-soleil extérieur modulable
- DucoSlide - volets coulissants et repliables architecturaux
Rafraîchissement par ventilation nocturne : la climatisation naturelle
Même lorsque la journée a été chaude, les nuits restent souvent fraîches en France. Le rafraîchissement par ventilation nocturne tire parti de cette différence de température : l'air frais extérieur évacue la chaleur accumulée dans la masse thermique du bâtiment, permettant d'abaisser la température intérieure de 4 à 6 °C, y compris pendant les canicules.
Trois types de ventilation naturelle nocturne
- Ventilation unilatérale - idéale pour les pièces avec une seule façade ; simple et économique
- Ventilation traversale - efficace dans les pièces avec deux ouvertures en façade ; flux d'air puissant
- Ventilation par effet cheminée - pour les bâtiments avec différences de hauteur ; la plus puissante et la plus stable
Solutions DUCO pour le rafraîchissement nocturne
- DucoGrille Close 105 - registre à ailettes avec commande par actionneur
- DucoGrille NightVent - volet de ventilation remplaçant le vitrage, manuel ou automatique
Questions fréquentes
Les protections solaires extérieures sont-elles plus efficaces que les stores intérieurs ?
Oui. Les protections extérieures interceptent la chaleur avant qu'elle atteigne le verre. Les stores intérieurs bloquent la lumière, mais pas la chaleur — qui est déjà à l'intérieur.
De combien de degrés la ventilation nocturne peut-elle refroidir un bâtiment ?
Selon le système et les conditions, de 3 à 6 °C de moins, même lors des périodes de canicule.
Ces solutions sont-elles compatibles avec la rénovation ?
Absolument. Les grilles de ventilation, volets et protections solaires extérieures DUCO s'intègrent dans les façades existantes, sans travaux lourds.
En conclusion
La surchauffe n'est plus un aléa : c'est une conséquence prévisible de l'isolation renforcée combinée à des apports solaires non maîtrisés. En associant protections solaires extérieures et ventilation nocturne naturelle, il est possible d'éliminer jusqu'à 70 % de la charge thermique estivale et de respecter les exigences RE2020 sans climatisation mécanique.
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