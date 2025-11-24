Nouveaux matériaux durables : entre recyclage et innovation écologique
Publié le 24 novembre 2025
Grâce à sa mission « Redesigning plastics. For good. », Benvic propose des matériaux recyclés qui, couplés à des co-produits agricoles, non seulement minimisent l'impact environnemental mais favorisent également le stockage du carbone dans les matériaux de construction. Cette approche innovante ouvre la voie à une nouvelle ère de durabilité dans l'industrie du bâtiment.
Benvic appelle les créateurs, architectes et transformateurs à s'unir dans cette démarche de transformation écologique. Ensemble, ils peuvent repousser les limites de l'innovation et créer des solutions de construction qui respectent notre planète. Co-créons et engageons-nous ensemble pour un avenir où le plastique repensé ouvre la voie à des constructions durables et responsables.
BENVIC recycleur & compounder multimatières
Leader européen des compounds PVC, Benvic a développé dans sa filiale Benvic Recycling une unité de recyclage mécanique du PVC.
La régénération effectuée par Benvic Recycling se compose du broyage, de l’homogénéisation, tri automatisé, de la granulation et de la micronisation permettant ainsi le passage du déchet à la matière première secondaire. Nos matières premières secondaires bénéficient de contrôles fonctionnels supplémentaires afin d’assurer une conformité QB34, tout en assurant un niveau de plomb conforme.
Fort de notre expertise en formulation et en fonction des caractéristiques de la première matière secondaire obtenue, un recompoundage est possible afin d’obtenir les performances attendues et offre la possibilité de donner de nouvelles caractéristiques environnementales par l’ajout de charges biosourcées ou recyclées.
Grâce à cette association recyclage-compoundage, Benvic vous apporte des solutions d’avenir concrètes par le recyclage de votre collecte, le support à l’éco conception, et la fabrication de compounds à base recyclée et/ou biosourcés.
Signataire de la charte d’engagement Filière Engagée pour le Recyclage et la Valorisation des Menuiseries (FERVAM), discutons des solutions pour l’intégration de vos matières recyclées !
