Alkern : dalles drainantes en béton avec FDES individuelles
Alkern, pionnier avec des FDES individuelles vérifiées
Jusqu’à présent, aucune FDES collective n’existait pour ce type de produits. En 2025, Alkern devient le premier fabricant français à obtenir des FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) individuelles vérifiées pour ses dalles drainantes en béton :
- Betogreen’C
- Betogreen’O
- Quadro
- Hydrodalle simple
- Hydrodalle double
Ces données, disponibles sur la base INIES, permettent aux prescripteurs, collectivités et maîtres d’ouvrage de choisir des produits alliant performance technique et transparence environnementale.
Des FDES pour des projets durables et responsables
Grâce à ces FDES individuelles, il est désormais possible d’intégrer les dalles Alkern dans des projets de :
- Désimperméabilisation de parkings et voiries,
- Aménagements paysagers drainants,
- Gestion des eaux pluviales en zones urbaines,
- Lutte contre les îlots de chaleur.
Exemples de performances environnementales
- Betogreen’O et Quadro : 11,6 kg éq. CO₂/m² – idéales pour des espaces verts stables et circulables.
- Betogreen’C : adaptée aux parkings et zones carrossables végétalisées.
- Hydrodalle : 15,8 kg éq. CO₂/m² – parfaite pour des espaces de circulation compatibles avec tous types de véhicules.
Une gamme complète de pavés et dalles drainants
En complément, Alkern propose dans sa gamme O’ plusieurs pavés drainants (Hydrojoint, Aquafil, Pavé Coquillage), également couverts par des FDES collectives CERIB.
Une transparence environnementale certifiée
Les FDES Alkern ont été réalisées sans remplissage* pour garantir un calcul précis du bilan carbone sur toute la chaîne de valeur. Elles intègrent plus de 15 indicateurs environnementaux, avec ou sans matériaux de remplissage (gravillons ou mélange terre-sable végétalisé).
(*assise comprise dans tous les cas)
