Photovoltaïque en toiture : Knauf teste ses isolants

Des essais pour évaluer la sécurité incendie des toitures photovoltaïques

La réglementation impose progressivement l’intégration de dispositifs de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation sur les toitures de certains bâtiments non résidentiels. Depuis le 1er juillet 2026, cette obligation porte sur 40 % de la surface concernée, un seuil qui passera à 50 % au 1er juillet 2027.

Dans ce contexte, Knauf s’est associé à EPC Solaire, BMI-Siplast et Sika pour tester plusieurs configurations de toitures étanchées équipées de systèmes photovoltaïques. L’objectif : vérifier le comportement au feu extérieur de ces complexes, en tenant compte de l’ensemble de leurs composants, de l’élément porteur au système photovoltaïque, en passant par l’isolation et l’étanchéité.

Les essais BROOF (t3) simulent un incendie extérieur susceptible de provenir d’un bâtiment voisin. Ils évaluent notamment la propagation des flammes à la surface de la toiture, la pénétration du feu à travers le complexe et le risque de chute de débris enflammés.

Knauf SteelThane évalué dans plusieurs configurations

La campagne d’essais a notamment porté sur le panneau isolant Knauf SteelThane, composé d’une âme en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR) et de parements en aluminium gaufré. Ce produit, conforme à la norme NF EN 13165 et certifié ACERMI, a été testé seul ou en association avec un complément de laine de roche, notamment le SmartRoof C (38) de Knauf Insulation.

Deux familles de systèmes ont été évaluées. La première associe une membrane d’étanchéité bitumineuse BMI-Siplast au système photovoltaïque Sunscape iNovaPV Lite d’EPC Solaire. La seconde repose sur une isolation mixte Knauf SteelThane et SmartRoof C (38), associée à des membranes synthétiques Sika en PVC ou en FPO.

Les résultats obtenus valident plusieurs configurations, selon la nature du revêtement d’étanchéité et la composition du complexe de toiture.

Le polyuréthane adapté aux projets neufs et à la rénovation

Selon Knauf, ces essais confirment la compatibilité de son isolant SteelThane avec différents supports, notamment les tôles d’acier nervurées, le bois et le béton, sous réserve de respecter les configurations techniques évaluées et les prescriptions applicables.

L’association avec de la laine de roche permet également de répondre à certaines configurations nécessitant un écran thermique complémentaire. Au-delà de la sécurité incendie, le fabricant souligne les performances thermiques du polyuréthane et sa légèreté, susceptibles de contribuer à l’optimisation des structures porteuses et de la conception des toitures.

Ces résultats apportent ainsi des éléments techniques aux maîtres d’œuvre, bureaux d’études et entreprises chargés de concevoir des toitures étanchées intégrant des panneaux photovoltaïques, aussi bien dans le neuf que dans le cadre de travaux de rénovation.

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