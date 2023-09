Le béton cellulaire fête ses 100 ans

Des performances techniques de longue date

Le béton cellulaire a été créé en 1923 par l'architecte et chercheur suédois J.A Eriksson. Cette innovation est née d'une idée de concevoir un matériau aux propriétés de résistance, d'isolation, et d'usinabilité, identiques à celles du bois. L'objectif était également de concevoir un matériau stable et ininflammable pour révolutionner le secteur du BTP. Ainsi, c'est en 1929 à Yxhult en Suède, que la première production voit le jour, en collaboration avec l'entrepreneur Carl August Carlén. Le nom de marque qui fut en premier lieu déposé fut « Yxhults Anghärdade Gasbetong » pour ensuite prendre le diminutif YTONG qui fit son succès. Il faudra attendre 1988 pour que le béton cellulaire soit produit en France. Les propriétés thermiques, économiques et durables font aujourd'hui la renommée de la marque.

Des solutions saines et durables répondant aux exigences des constructions contemporaines

Assurant un confort de vie non négligeable aux occupants, les blocs de béton cellulaire sont fabriqués à partir de chaux, de ciment et de sable. Ces derniers détiennent plus de 80% d'air et présentent des caractéristiques différenciantes en matière d'isolation thermique, de stockage de chaleur, de résistance au feu et de perspirance.

Pour en savoir plus exit_to_app