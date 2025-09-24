ConnexionS'abonner
Les solutions Max Compact Exterior pour une ITE performante et durable

Communiqué
Publié le 24 septembre 2025
Réduisez votre empreinte carbone avec une solution façade résistante, durable et esthétique.
©STUDIO MARTINI 5, Porte de Bâle - 68100 MULHOUSE
En neuf comme en rénovation, Fundermax vous offre des solutions complètes pour l'habillage et l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) de vos façades.

Les solutions Max Compact Exterior label biosourcé sont conçues pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de performance énergétique et de durabilité.
Elles s'adaptent à vos choix d'isolation, qu'il s'agisse de laine de verre, de laine de roche, ou de tout autre isolant compatible pour réaliser des économies d'énergie significatives et réduire votre empreinte carbone.

©STUDIO MARTINI 5, Porte de Bâle - 68100 MULHOUSE

En couplant votre ITE à ces différents systèmes de mise en œuvre sous avis techniques, vous faites le choix d'une efficacité énergétique optimale.

Grâce à ses qualités reconnues de résistances aux intempéries Max Compact Exterior participera activement à la pérennité de l'isolation thermique associée.

Plus qu'une simple ITE, Max Compact Exterior s'harmonise parfaitement avec tous les styles architecturaux, du classique au contemporain.
Explorez la large palette de décors et de finitions de la collection Exterior 2.3 pour une signature unique et intemporelle.

