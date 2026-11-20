Une innovation au service des professionnels du bâtiment

Avec sa forme en H, cet appui de fenêtre permet un gain de temps considérable à sa mise en œuvre.

Son principal atout ? Une pose sans encastrement dans la maçonnerie, qui simplifie considérablement la mise en œuvre en évitant la casse des tableaux et les rebouchages au mortier : un chantier plus propre pour les clients.

Son principe de pose simplifiée répond aux exigences du DTU relatifs à la maçonnerie, de plus il est reconnu dans la norme NF des appuis de fenêtre et reste exclusif à Lib Industries.

Une mise en œuvre simplifiée et sécurisée

Pensé pour faciliter le quotidien des professionnels, l'appui H est équipé de poignées de préhension permettant une manipulation plus simple et plus sûre.

Moins de contraintes à la pose, davantage de sécurité et une meilleure maîtrise des coûts de mise en œuvre : autant d'avantages pour les entreprises du bâtiment.

L'esthétique au cœur de l'innovation

Au-delà de ses performances techniques, l'appui H affirme une véritable identité architecturale.

Avec sa texture particulièrement fine, il est proposé en blanc et en gris et séduit par la pureté de ses lignes et son débord carré affirmé.

Son design sobre et élégant lui permet de s'intégrer aussi bien aux constructions traditionnelles qu'aux réalisations contemporaines.

Une innovation qui illustre le savoir-faire de Lib Industries

À travers cet appui de fenêtre breveté, Lib Industries développe des solutions en béton préfabriqué qui répondent aux attentes concrètes des professionnels.