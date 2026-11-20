Depuis septembre 2026, toute entreprise doit pouvoir recevoir des factures électroniques. Pour un mainteneur, la plupart concernent des pièces achetées pour ses chantiers et ses contrats. Une GMAO qui intègre la facturation électronique, comme Twimm, spécialiste du CVC et du multitechnique, reçoit ces factures directement et permet de les rapprocher des bons d'achat. Elles ne servent plus seulement à la comptabilité. Elles indiquent ce qu'a coûté chaque chantier et permettent de piloter la rentabilité des contrats.

Facturation électronique : ce qui change pour les factures fournisseurs des mainteneurs en 2026

La fin de la ressaisie des factures

Dans beaucoup d'entreprises de maintenance, les factures fournisseurs arrivent encore par mail ou par courrier. Certaines se perdent en route. Les autres sont traitées par les assistantes. Elles doivent retrouver le bon d'achat correspondant, vérifier que les deux concordent, puis ressaisir la facture ligne par ligne dans la GMAO. Chaque ressaisie est une erreur potentielle.

Pour alléger ce travail, certains prestataires ont recours à l'océrisation. Un logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR) lit les factures reçues, souvent sur une adresse mail dédiée, et en extrait les données. Mais il traite des documents dont la présentation peut varier d'un fournisseur à l'autre et qui sont rarement renseignés de façon complète. Des erreurs de lecture restent possibles.

Avec la facturation électronique, la facture ne transite plus par une boîte mail. Elle passe d'une Plateforme Agréée par l'administration fiscale à une autre : celle du fournisseur, puis celle du mainteneur. Chaque étape est tracée. Le risque de perte disparaît.

La facture est émise dans un format structuré (Factur-X, UBL ou CII). Elle est soumise aux contrôles de conformité prévus par la réforme, et peut être rejetée si elle ne les respecte pas. Les données arrivent propres, prêtes à être exploitées. Pour les factures reçues sous ce format, l'océrisation n'a plus d'utilité.

Le calendrier de la facturation électronique en bref

Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et les ETI en émettent depuis la même date. Les PME, TPE et micro-entreprises suivront le 1er septembre 2027.

Pour une entreprise de maintenance, la conséquence est concrète. Ses fournisseurs de grande taille lui adressent déjà des factures électroniques. À partir de septembre 2027, tous ses fournisseurs le feront, quelle que soit leur taille.

Dans la GMAO, la facture électronique devient un outil de pilotage financier

Les GMAO les plus complètes intègrent la facturation et le pilotage financier de la maintenance à l’instar de la GMAO Twimm. Dans ce cas, quand un responsable d'exploitation commande une pièce, il émet un bon d'achat dans la GMAO. Ce bon fixe un prix : celui du catalogue fournisseur au moment de la commande. La facture, elle, donne le montant réellement dû. Les deux ne coïncident pas toujours : frais de port, hausse de tarif, référence remplacée, livraison partielle. Pris un par un, ces écarts paraissent modestes. Cumulés sur un chantier ou un contrat de maintenance, ils pèsent sur la marge. Tant que la facture n'est pas rapprochée du bon d'achat, la marge reste une estimation.

Rapprocher bons d'achat et factures dans un seul outil

Reçue directement dans la GMAO, la facture électronique du fournisseur se trouve au même endroit que le bon d'achat qui l'a déclenchée. Le rapprochement reste souvent une étape manuelle, car la réforme n'impose pas au fournisseur d'indiquer le numéro de commande sur sa facture. Mais il porte désormais sur des données propres, déjà intégrées. On compare, on valide. On ne ressaisit plus. Le temps gagné est réel, et les erreurs de ressaisie disparaissent.

Suivre la marge réelle de chaque chantier

Une fois la facture rapprochée, le coût des achats n'est plus une prévision. C'est le montant réellement dû au fournisseur. Le logiciel de gestion de maintenance dispose aussi du temps passé par les techniciens, saisi sur leurs bons d'intervention, ainsi que du montant facturé au client. Achats, main-d'œuvre et facturation client se trouvent donc dans le même logiciel. La marge de chaque chantier se calcule à partir de chiffres réels. Les écarts deviennent visibles plus tôt, avant que le chantier ne se termine.

Piloter la rentabilité de ses contrats dans son logiciel GMAO

Ce suivi devient plus utile encore à l'échelle du contrat. Un contrat de maintenance cumule, sur une année, des visites préventives, des dépannages et parfois des travaux. Chacun génère des achats et du temps passé. Avec des coûts réels consolidés, le dirigeant voit quels contrats dégagent la marge attendue et lesquels s'en écartent.

Il peut alors agir en connaissance de cause : revoir un prix au renouvellement, discuter avec un fournisseur, ajuster l'organisation sur un site. Le pilotage financier s'appuie sur des faits, et non plus sur des estimations.

Choisir une GMAO compatible avec la facturation électronique

Certaines GMAO sont des solutions dites compatibles. Elles ne remplacent pas la Plateforme Agréée, elles s'y raccordent. Leurs clients, les entreprises de maintenance, peuvent choisir d'utiliser la plateforme proposée par l'éditeur ou de connecter leur propre plateforme agréée au logiciel. C'est le cas de la GMAO Twimm by Twipi Group, qui permet d'être conforme à la réforme de la facturation électronique. Elle a noué un partenariat avec Serensia by Quadient, plateforme agréée par la DGFiP.

Dans les deux cas, les factures fournisseurs arrivent dans la GMAO, qui émet aussi les factures électroniques destinées aux clients du mainteneur. Les données rejoignent ensuite la comptabilité, par export ou par connecteur.

L'obligation de réception est en place. Reste à décider où arrivent ces factures et ce qu'on en fait. Reçues dans une GMAO spécialiste du CVC et du multitechnique et rapprochées des bons d'achat, elles donnent au mainteneur une lecture fidèle de ses coûts, chantier par chantier, contrat par contrat. Elles permettent un pilotage financier rigoureux de son activité.

Une bonne pratique : demander à ses fournisseurs d'indiquer le numéro de bon d'achat sur leurs factures. La réforme ne l'impose pas, mais le rapprochement en devient plus rapide.

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