Monoxyde de carbone : mesurer le CO ambiant pour sécuriser vos interventions

Le monoxyde de carbone, un risque toujours bien réel

Chaque année, le monoxyde de carbone est à l’origine de nombreux accidents domestiques. Incolore, inodore et non irritant, il peut s’accumuler rapidement dans un local sans signe visible, notamment en cas de défaut de tirage, de ventilation insuffisante ou de réglage incorrect d’un appareil de combustion.

Pour les chauffagistes, ces situations représentent un double enjeu : protéger les occupants, mais aussi engager leur responsabilité professionnelle.

Pourquoi mesurer le CO ambiant lors d’une intervention ?

La mesure des gaz de combustion ne permet pas toujours d’identifier un danger immédiat dans le local. Le CO ambiant, lui, reflète directement la concentration de monoxyde de carbone respirée par les occupants.

Un refoulement ponctuel, une tempête, un conduit partiellement obstrué ou un manque d’aération peuvent suffire à créer une situation critique, parfois en quelques minutes.

Mesurer le CO ambiant permet donc de :

Détecter rapidement une situation dangereuse,

Agir avant qu’un seuil critique ne soit atteint,

Sécuriser l’installation et l’environnement immédiat.

Testo 317-5 : un contrôle simple et rapide du CO ambiant

Le testo 317-5 a été conçu pour répondre à cette problématique terrain. Compact et intuitif, il permet aux professionnels du chauffage de contrôler efficacement le monoxyde de carbone ambiant lors de leurs interventions.

Grâce à ses alertes visuelles et sonores, il avertit immédiatement en cas de dépassement de seuil et permet au chauffagiste de prendre les mesures nécessaires sans délai. Un outil essentiel pour renforcer la sécurité, la conformité et la crédibilité de l’intervention.

→ Découvrir le testo 317-5 et ses applications

Responsabilité du chauffagiste : mieux prévenir pour mieux se protéger

Un accident au monoxyde de carbone peut avoir des conséquences humaines, juridiques et financières lourdes. Une mesure absente ou mal interprétée peut suffire à engager la responsabilité du professionnel.

Face à ces enjeux, la maîtrise de la mesure du CO ambiant devient un véritable levier de prévention, mais aussi de professionnalisation.

→ Webinaire Testo – CO ambiant

Votre responsabilité est engagée. Comment éviter les accidents dus au monoxyde de carbone ?

Afin d’accompagner les chauffagistes sur ces sujets, Testo organise un webinaire dédié au CO ambiant, destiné aux professionnels du chauffage souhaitant sécuriser leurs pratiques terrain.

Lundi 23 février à 17h00 : ce webinaire abordera les situations à risque, les bonnes pratiques de mesure et les points de vigilance essentiels pour limiter les accidents et protéger sa responsabilité.

Inscrivez-vous en cliquant ci-dessous.

Pour en savoir plus exit_to_app