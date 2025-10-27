Logement social : Domofrance alerte sur un modèle à bout de souffle

Malgré des investissements records, Domofrance, filiale d’Action Logement, alerte : sans soutien, son modèle économique vacillera d’ici peu.

Un acteur majeur du logement social en région

Présent dans huit départements de Nouvelle-Aquitaine, Domofrance gère près de 59 000 logements et prévoit d’en construire 8 000 supplémentaires d’ici 2028.

Avec 1,7 milliard d’euros d’investissements annoncés sur trois ans, l’organisme se place parmi les principaux moteurs du logement social régional.

Mais derrière ces chiffres ambitieux, le signal est clair : « Nous ne pourrons pas maintenir notre rythme ni notre rôle contracyclique dans la durée », a alerté le directeur général Francis Stéphan lors d’une conférence de presse à Bordeaux, le 23 octobre 2025.

Un modèle économique sous tension

Des recettes fragilisées

Le modèle des bailleurs repose traditionnellement sur les loyers, les subventions publiques et la vente de patrimoine.

Or, la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS), mise en place depuis 2018, continue d’amputer les revenus locatifs. « Elle a significativement réduit nos recettes », rappelle Domofrance dans sa Déclaration de performance extra-financière.

À cela s’ajoute la baisse des aides publiques et l’augmentation du coût de l’argent. Résultat : la marge d’autofinancement, indispensable pour construire ou rénover, se réduit année après année.

Des coûts en hausse constante

Inflation sur les matériaux, foncier plus cher, exigences environnementales accrues : chaque projet devient plus coûteux.

Les bailleurs doivent financer la construction neuve, mais aussi la rénovation énergétique d’un parc vieillissant, tout en respectant les objectifs du décret tertiaire et de la loi Climat et Résilience.

Un équilibre de plus en plus difficile à maintenir.

Une « pause normative » réclamée

Face à cette impasse, Domofrance appelle à :

Une pause normative : pour desserrer l’étau des obligations techniques et environnementales qui pèsent sur les chantiers ;

Une révision de la RLS : afin de restaurer la capacité d’investissement des bailleurs ;

Un dialogue renforcé avec l’État et les collectivités, pour redéfinir un modèle plus soutenable à long terme.

Ces demandes ne remettent pas en cause la transition écologique, mais visent à « préserver la mission sociale du logement abordable » dans un contexte budgétaire étouffant.

Conséquences pour les professionnels du BTP

L’avertissement de Domofrance concerne directement les entreprises du bâtiment :

Pour les constructeurs, des volumes de chantiers encore importants mais à la rentabilité incertaine ;

Pour les architectes et bureaux d’études, la nécessité d’optimiser les coûts (industrialisation, conception bioclimatique, économie circulaire) ;

Pour les entreprises de rénovation, une vigilance sur les délais et le financement des travaux énergétiques.

« Sans rééquilibrage économique, c’est tout l’écosystème du logement social — du maçon à l’ingénieur — qui risque d’être freiné », résume Philippe Rondot, président de Domofrance.

Un appel à repenser le modèle du logement social

L’alerte lancée par Domofrance dépasse le cadre régional. Elle illustre une réalité nationale : les bailleurs sociaux doivent financer toujours plus avec de moins en moins de ressources.

Entre exigences climatiques, contraintes financières et inflation, le modèle du logement social doit être repensé — sans quoi sa mission même pourrait vaciller.

Pour les acteurs du BTP, le message est limpide : les besoins en logements et en rénovation demeurent massifs, mais les solutions devront être plus sobres, plus inventives et mieux financées.

Par Camille Decambu