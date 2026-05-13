Ludovic Oudard rénove la toiture de son entrepôt avec Joris Ide

Un chantier de rénovation au service de la transmission

Sur une surface d’environ 300 m², ce chantier s’inscrit dans une double démarche : améliorer les performances du bâtiment existant et partager, étape par étape, les bonnes pratiques du métier.

Très actif auprès d’une communauté de professionnels et de jeunes en formation, Ludovic Oudard valorise ici le geste métier et la rigueur de mise en œuvre, tout en respectant les normes de sécurité et d’installation en vigueur.

Une solution acier pensée pour la performance et la simplicité

Pour cette rénovation, le choix s’est porté sur le panneau de toiture isolé JI Roof 1000 (40 mm), une solution “tout-en-un” combinant couverture et isolation.

Ce système intègre :

une âme isolante en mousse PIR haute performance,

une peau extérieure en acier trapézoïdal,

une sous-face légèrement profilée.

Résultat : une mise en œuvre rapide, une organisation de chantier optimisée et une amélioration significative de la performance thermique du bâtiment.

Des éléments translucides viennent compléter l’ensemble pour favoriser l’apport de lumière naturelle, contribuant au confort intérieur.

Durabilité, sécurité et qualité de finition au rendez-vous

Le projet met également en avant le revêtement Grandemat 40 μ, qui assure :

une excellente résistance à la corrosion,

une durabilité accrue,

une surface antidérapante facilitant la pose et la maintenance.

Côté chantier, l’utilisation d’équipements adaptés (échafaudages, filets de sécurité, palonnier de levage) garantit des conditions de travail optimales pour les équipes.

Une démonstration concrète des atouts de la toiture acier

À travers cette réalisation, Joris Ide illustre les bénéfices clés des solutions acier en rénovation :

légèreté limitant les contraintes structurelles,

rapidité de mise en œuvre,

performance thermique intégrée,

durabilité face aux intempéries.

Ce chantier démontre ainsi la capacité des panneaux sandwich à répondre aux enjeux actuels du bâtiment : efficacité énergétique, sécurité et productivité.

Un projet inspirant pour la filière

Plus qu’une simple rénovation, cette opération se positionne comme un véritable outil de transmission. En documentant le chantier, Ludovic Oudard contribue à valoriser les métiers de la couverture et à susciter des vocations, tout en mettant en lumière des solutions techniques adaptées aux réalités terrain.

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