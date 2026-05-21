K2 Systems lance l’ombrière photovoltaïque K2 Carport

K2 Systems : une expertise au service du photovoltaïque professionnel

Depuis sa création, K2 Systems s'est imposé comme l'un des leaders mondiaux des systèmes de montage pour installations photovoltaïques. En France, K2 Systems s'appuie sur une équipe locale dédiée, capable d'accompagner les professionnels à chaque étape de leurs projets.

« C'est dans cette continuité que K2 Systems enrichit son offre avec une solution spécifiquement conçue pour les installateurs, maîtres d’ouvrage et collectivités, à la recherche d’une solution fiable, éprouvée et conforme aux exigences techniques et assurantielles du marché français. » souligne João Borges Monteiro, Head of Sales France et Afrique francophone de K2 Systems.

Certification ETN et tests CSTB : un gage de sécurité et d’assurabilité

Le système K2 Carport bénéficie d’une certification sous ETN, attestant de l’évaluation complète de l’ombrière dans sa globalité : structure porteuse, systèmes de fixation et gestion de l’étanchéité. Il est également testé au CSTB, un critère déterminant pour l’acceptation des projets par les bureaux de contrôle et les assureurs.

Ces validations offrent aux professionnels une base technique solide pour le développement de projets d’ombrières photovoltaïques durables et conformes.

Une conception pensée pour les contraintes des parkings professionnels

Le système K2 Carport repose sur une structure modulaire en aluminium, offrant une grande portée et une hauteur libre adaptée à la circulation de tous types de véhicules, y compris utilitaires.

La solution est conçue pour être intégrée sur différentes ossatures primaires (béton, acier ou bois) et fait l’objet d’un dimensionnement spécifique et personnalisé pour chaque projet, en fonction des contraintes du site et des conditions climatiques locales.

La conception modulaire du système permet de s'adapter à des configurations de parking variées, avec notamment une place en porte-à-faux à l'extrémité de chaque rangée pour optimiser l'utilisation de l'espace disponible.

Le système K2 Carport bénéficie d’une fabrication 100 pour cent européenne, gage de qualité, de durabilité et de fiabilité industrielle, répondant aux attentes des maîtres d’ouvrage et investisseurs en matière de traçabilité et de performance à long terme.

Compatibilité avec les modules photovoltaïques de dernière génération

K2 Carport permet l’installation de modules photovoltaïques posés en portrait y compris des formats grand format jusqu’à 2,38 mètres, avec une distance de 2,30m maximum entre pannes, afin d’optimiser la puissance installée et la production énergétique. L’intégration de modules photovoltaïques grand format permet de maximiser la production énergétique et d’optimiser le retour sur investissement des projets d’ombrières photovoltaïques.

Les modules sont installés grâce à des étriers qui sont fixés par le dessous des modules. Cette approche par le dessous sécurise considérablement la mise en oeuvre : les installateurs n'ont plus besoin de marcher sur la structure porteuse, et les modules peuvent être manutentionnés directement depuis des chariots élévateurs.

Cette compatibilité offre une grande flexibilité aux installateurs, quel que soit le modèle économique du projet : autoconsommation, injection réseau ou intégration de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Gestion intégrée des eaux pluviales

Au-delà de la structure porteuse, K2 Systems a développé une solution intégrée de gestion des eaux pluviales : le CarportDrain. Ce profil en aluminium, positionné entre les modules photovoltaïques, assure la collecte les eaux de pluie qui passent entre les modules et l’accord vers la gouttière intégrée du CarportRail.

Conçu pour s'installer sans visserie supplémentaire, le CarportDrain simplifie la pose et réduit les risques d'infiltration. Un béquet intégré empêche toute remontée d'eau sous les modules — un point critique pour la pérennité des installations en conditions réelles.

La rainure intégrée au CarportRail permet de positionner et de maintenir temporairement l'étrier par simple clipsage, laissant ainsi les deux mains libres à l'installateur pour procéder à la pose de la vis autotaraudeuse de maintien.

Les composants CarportRail et CarportDrain sont également disponibles en finition noir anodisé, permettant une intégration architecturale harmonieuse sur des sites commerciaux, tertiaires ou publics à fortes exigences esthétiques.

Un accompagnement technique dédié

K2 Systems France propose également un accompagnement complet à destination des installateurs et maîtres d'ouvrage. De l'étude de faisabilité à la livraison, les équipes techniques et commerciales sont mobilisées pour garantir la réussite de chaque projet.

L'ombrière est disponible à la commande, sur étude personnalisée. Chaque projet fait l'objet d'une analyse spécifique prenant en compte les contraintes du site, les objectifs de production et les exigences structurelles locales.

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