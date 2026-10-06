Gestion des déchets du bâtiment : Valobat présente ses solutions à BATIMAT

Tri, collecte, choix des contenants, organisation des évacuations et valorisation des matériaux : Valobat développe un accompagnement de proximité destiné à simplifier la gestion des déchets sur les chantiers.

En 2025, l’éco-organisme a soutenu plus de 31 300 chantiers et permis la collecte de 2,7 millions de tonnes de déchets, grâce à un réseau de 660 partenaires.

Dans cette interview, Florence Collot revient sur les actions mises en œuvre par Valobat et sur l’importance d’une mobilisation collective pour accélérer la transition vers une économie plus circulaire dans le secteur du bâtiment.

Pour en savoir plus exit_to_app