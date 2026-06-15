MAPEI & Profilpas : des solutions complètes de la préparation à la finition

En 2022, le Groupe MAPEI a fait l’acquisition de Profilpas, entreprise italienne familiale basée à Padoue. Profilpas est reconnue depuis plus de 50 ans pour son savoir-faire et son excellence dans le domaine des profilés et solutions de finition. Solidement implantée en Italie et en Europe, elle s’appuie sur une fabrication européenne, avec des unités de production en Italie et en Pologne.

En intégrant à son offre les solutions Profilpas — profilés, plots et accessoires de pose et de finition - MAPEI renforce sa position d’acteur de référence sur les marchés de la mise en œuvre et de la finition des revêtements, avec une proposition globale, complète et fortement différenciante.

Une offre unique et globale, de la préparation des supports à la finition esthétique

MAPEI propose désormais des systèmes complets et cohérents, couvrant l’ensemble des étapes d’un chantier, de la préparation des supports jusqu’à la finition esthétique des revêtements, pour tous types de projets, en neuf comme en rénovation, du plus technique au plus décoratif.

Cette approche globale fait de MAPEI le seul industriel sur le marché à proposer une offre aussi large et aussi profonde pour la pose de revêtements carrelage, sols souples et sols coulés, incluant :

la réalisation de chapes fluides,

la préparation des supports (primaires, ragréages, forme de pente, étanchéité…),

la pose (mortiers colles, adhésifs, plots et systèmes de nivellement),

les joints et mastics (ciment, époxy, silicone),

les profilés et accessoires de finition,

le nettoyage et la protection des surfaces.

Une gamme de plus de 6 000 références

L’intégration de la gamme Profilpas enrichit significativement l’offre MAPEI avec près de 6 000 références, organisées autour de solutions complètes et complémentaires :

Large gamme de profilés (intérieurs, extérieurs, marches, angles sortants et rentrants, fractionnement, etc.) pour tous les types de revêtements de sol y compris les sols LVT et bois,

Plots pour terrasses,

Systèmes de nivellement,

Profilés avec éclairage LED intégré,

Profilés pour parois de douche,

Caniveaux et siphons de douche,

Nattes et systèmes de désolidarisation.

Cette richesse de gamme permet de répondre à l’ensemble des configurations de chantier, du résidentiel au tertiaire, en neuf comme en rénovation.

MAPEI COLOR : l’harmonie parfaite entre profilés, joints et mastics

Dans cette logique de solution globale, la soixantaine de finitions Profilpas s’enrichit de finitions spécifiquement conçues pour s’harmoniser avec les coloris des joints et mastics MAPEI : MAPEI COLOR.

Avec MAPEI COLOR, l'ensemble des éléments s'accorde : la finition MAPEI COLOR des profilés CERFIX PROANGLE se coordonne avec les coloris des joints et mastics de MAPEI. MAPEI COLOR se décline en 16 finitions en aluminium laqué, 8 tons chauds et 8 tons froids, qui reproduisent fidèlement la texture du mortier joint ciment ULTRACOLOR PLUS et s’accordent chromatiquement avec les autres joints époxy (KERAPOXY EASY DESIGN) et mastics (MAPESIL AC ZERO).

MAPEI COLOR permet de créer une harmonie entre les carreaux, profilés, joints et mastics, répondant aux exigences esthétiques contemporaines. Une solution fiable et facilitante pour les prescripteurs, artisans, maîtres d’ouvrage et distributeurs, garantissant une cohérence chromatique sans compromis.

Neuf nouvelles finitions devraient voir le jour courant d'année. Découvrez notre nuancier MAPEI COLOR en ligne.





Un accompagnement renforcé par la MAPEI ACADEMY

Pour accompagner le déploiement de cette offre élargie, les solutions Profilpas sont désormais intégrées aux modules de formation sur la pose des revêtements de la MAPEI ACADEMY.

Les professionnels bénéficient ainsi d’un accompagnement technique complet, favorisant la montée en compétences, la maîtrise des systèmes et la réussite durable des chantiers.

MAPEI confirme une nouvelle fois son engagement durable pour la formation et l’accompagnement des nouvelles générations

MAPEI profile escalier MAPEI profile escalier MAPEI profile lvt MAPEI profile mur MAPEI profile sol MAPEI profile terrasse Précédent Suivant

Pour en savoir plus exit_to_app