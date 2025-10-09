Salle de bains : Aurlane reprend Allibert
Mis à jour le 09 octobre 2025 à 17h03
Du nouveau dans le secteur de la salle de bains. Le groupe français Aurlane annonce le rachat de la marque Allibert, créée en 1930, et qui avait été placée en redressement judiciaire fin janvier.
Cette acquisition permettra notamment à Aurlane d’élargir son offre de produits aux baignoires et de renforcer sa présence en Europe, et plus particulièrement au Benelux, où Allibert est très implantée.
L’objectif : « préserver l’ADN historique de la marque Allibert tout en lui insufflant une nouvelle dynamique ». À moyen terme, Aurlane prévoit de relancer la marque avec de nouvelles collections, en phase avec les attentes actuelles des consommateurs.
« Nous ne pouvions pas laisser disparaître Allibert. Notre ambition est claire : redonner toute sa place à Allibert aux côtés d’Aurlane, et construire ensemble une croissance solide en France comme en Europe », a expliqué Sébastien Doumenc, fondateur et PDG du groupe Aurlane.
Deux marques qui devraient rester bien distinctes
Les deux marques resteront bien distinctes, avec Aurlane comme spécialiste de la cabine de douche accessible, et Allibert comme marque plus haut de gamme.
Grâce à cette acquisition, Aurlane prévoit d’ores et déjà une croissance de 10 à 15 % de son chiffre d’affaires dès 2026, notamment avec une hausse de ses parts de marché au Benelux.
Le groupe Aurlane précise qu’il prendra en charge les commandes des anciens clients Allibert sur les gammes conservées, et envisage de futurs recrutements liés au développement de la marque.
Créée en 2003, l'entreprise Aurlane réalise aujourd’hui 42 millions d’euros de CA. La marque vend en moyenne 40 000 cabines de douche et 60 000 portes et parois de douche chaque année.
Par Claire Lemonnier
Novellini dévoile son offre salle de bains pour 2025
Le fabricant italien Novellini présente ses nouvelles collections de parois de douche et de meubles, misant sur la modularité et la personnalisation. Une offre pensée pour répondre aux attentes des particuliers...
Café Terrace : la collection qui sublime la salle de bain
Café Terrace : un meuble de salle de bain au design épuré, minimaliste et pratique, idéal pour sublimer les intérieurs contemporains.
Mocha Stone : la couleur de l'année 2025 avec la qualité HIMACS
En 2025, Mocha Mousse s'impose comme la couleur de l'année, sélectionnée par le Pantone Color Institute. Ce brun doux et chaleureux redéfinit les teintes naturelles en apportant une touche de luxe discret...
(Vidéo) Consommation d'eau, perte d’autonomie… Tour des solutions SFA à ISH
Rencontre avec le groupe SFA au salon ISH. Le spécialiste du confort sanitaire fait le point sur sers innovations, axées sur la consommation d'eaux non-potables et la perte d’autonomie. Le point avec Éric...