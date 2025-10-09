Placée en redressement judiciaire en janvier, la marque Allibert a été rachetée par le groupe français Aurlane. L’objectif : proposer des baignoires haut de gamme et se renforcer au Benelux.

Du nouveau dans le secteur de la salle de bains. Le groupe français Aurlane annonce le rachat de la marque Allibert, créée en 1930, et qui avait été placée en redressement judiciaire fin janvier.

Cette acquisition permettra notamment à Aurlane d’élargir son offre de produits aux baignoires et de renforcer sa présence en Europe, et plus particulièrement au Benelux, où Allibert est très implantée.

L’objectif : « préserver l’ADN historique de la marque Allibert tout en lui insufflant une nouvelle dynamique ». À moyen terme, Aurlane prévoit de relancer la marque avec de nouvelles collections, en phase avec les attentes actuelles des consommateurs.

« Nous ne pouvions pas laisser disparaître Allibert. Notre ambition est claire : redonner toute sa place à Allibert aux côtés d’Aurlane, et construire ensemble une croissance solide en France comme en Europe », a expliqué Sébastien Doumenc, fondateur et PDG du groupe Aurlane.

Deux marques qui devraient rester bien distinctes

Les deux marques resteront bien distinctes, avec Aurlane comme spécialiste de la cabine de douche accessible, et Allibert comme marque plus haut de gamme.

Grâce à cette acquisition, Aurlane prévoit d’ores et déjà une croissance de 10 à 15 % de son chiffre d’affaires dès 2026, notamment avec une hausse de ses parts de marché au Benelux.

Le groupe Aurlane précise qu’il prendra en charge les commandes des anciens clients Allibert sur les gammes conservées, et envisage de futurs recrutements liés au développement de la marque.

Créée en 2003, l'entreprise Aurlane réalise aujourd’hui 42 millions d’euros de CA. La marque vend en moyenne 40 000 cabines de douche et 60 000 portes et parois de douche chaque année.

Par Claire Lemonnier