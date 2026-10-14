ROMLUX : quatre nouveaux projecteurs pour les professionnels du chantier

L’éclairage de chantier doit pouvoir répondre à des besoins variés, selon les équipements utilisés et les conditions d’intervention. Pour compléter sa gamme éclairage de chantier, Romus propose quatre nouveaux projecteurs aux caractéristiques et fonctionnalités différentes.

La gamme accueille notamment un projecteur compact, un modèle sur trépied, un projecteur à pince et aimant ainsi qu’une solution multi-batteries hybride.

1 | Un projecteur « MIROIR » compact de 6000 lumens

Le projecteur de chantier « MIROIR » compact 6000 lumens – réf. 96400 dispose de deux niveaux d’éclairage et d’une prise auxiliaire.

Alimenté par un câble de 1,5 m en 220-240 V / 50 Hz, il est également compatible avec le trépied marque Romus réf. 96312. Il affiche une température de couleur de 6500 K, un indice de protection IP54 et une résistance aux chocs IK08.

2 | Un projecteur de chantier sur trépied de 11 000 lumens

Le projecteur de chantier trépied 11 000 lumens – réf. 96430 est équipé d’une alimentation filaire de 5 m en 220-240 V / 50 Hz.

Il bénéficie d’une température de couleur de 6500 K, d’un indice de protection IP54 et d’une résistance aux chocs IK10. Son trépied, réglable jusqu’à 1,16 m de hauteur, se replie facilement pour faciliter son transport et son rangement.

3 | Un projecteur à pince et aimanté de 1000 à 2000 lumens

Le projecteur de chantier à pince – réf. 96450 propose une puissance de 1000 à 2000 lumens. Son système d’accrochage associe pince et aimant, avec une tête d’éclairage orientable dans toutes les directions.

Équipé d’une batterie Li-ion 7,4 V – 2600 mAh, il dispose de deux niveaux d’éclairage. Son autonomie atteint 3 h 30 à 100 % de puissance et 6 h 30 à 50 %, pour un temps de charge de 2 h 30. La recharge s’effectue avec un câble USB Type A vers USB Type C.

Le projecteur affiche une température de couleur de 6500 K, un indice IP65 et une résistance aux chocs IK08.

4 | Un projecteur multi-batteries hybride de 6500 lumens

Le projecteur de chantier 6500 lumens multi-batteries hybride – réf. 96410 fonctionne aussi bien sur batterie que sur alimentation secteur.

Grâce aux six adaptateurs fournis, le projecteur peut être utilisé avec différentes batteries 18 V rechargeables : Bosch Professional, Metabo CAS, Festool, Makita, Milwaukee et Flex. Les batteries et chargeurs ne sont pas inclus.

Le projecteur propose quatre niveaux d’éclairage et est compatible avec le trépied Romus réf. 96312.