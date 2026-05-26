Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Saint-Gobain cède son activité de distribution de carrelage en Scandinavie

Partager l'article
Acquisition
Publié le 26 mai 2026 à 9h50, mis à jour le 26 mai 2026 à 16h53, par Raphaël Barrou
Saint-Gobain poursuit sa stratégie Lead & Grow avec la cession de ses activités de distribution de carrelage en Suède et en Norvège.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

Le groupe Saint-Gobain annonce avoir signé un accord de cession de son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques. L'opération devrait être finalisée d'ici fin juillet 2026 avec le groupe Ecco, une société de capital-risque et un fonds d'investissement. Elle concerne la distribution de carrelage et de mobilier de salle de bain dans la région. 

La suite de la stratégie « Lead & Grow »

 

Elle était assurée jusqu'ici par Kakelspecialisten AB en Suède et Flisekompaniet AS en Norvège, qui emploient à elles deux 270 personnes sur 32 points de vente pour un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros en 2025. 

Le groupe Saint-Gobain continue d'appliquer son plan « Lead & Grow » en se séparant de certaines activités, comme récemment avec Telhanorte au Brésil, et en se concentrant sur la chimie de la construction. Ce domaine représente 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 46,5 milliards réalisés par Saint-Gobain en 2025. Selon la communication de la multinationale, l'objectif d'ici 2030 est de dépasser les 9 milliards d'euros. 

 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.