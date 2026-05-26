Saint-Gobain poursuit sa stratégie Lead & Grow avec la cession de ses activités de distribution de carrelage en Suède et en Norvège.

Le groupe Saint-Gobain annonce avoir signé un accord de cession de son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques. L'opération devrait être finalisée d'ici fin juillet 2026 avec le groupe Ecco, une société de capital-risque et un fonds d'investissement. Elle concerne la distribution de carrelage et de mobilier de salle de bain dans la région.

La suite de la stratégie « Lead & Grow »

Elle était assurée jusqu'ici par Kakelspecialisten AB en Suède et Flisekompaniet AS en Norvège, qui emploient à elles deux 270 personnes sur 32 points de vente pour un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros en 2025.

Le groupe Saint-Gobain continue d'appliquer son plan « Lead & Grow » en se séparant de certaines activités, comme récemment avec Telhanorte au Brésil, et en se concentrant sur la chimie de la construction. Ce domaine représente 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 46,5 milliards réalisés par Saint-Gobain en 2025. Selon la communication de la multinationale, l'objectif d'ici 2030 est de dépasser les 9 milliards d'euros.