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PAVÉ PARABLOC : la solution modulaire pour la ville

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Communiqué
Publié le 19 juin 2026
Les pavés béton Parabloc offrent aux collectivités et professionnels une solution modulaire, robuste et durable pour l’aménagement urbain.
PAVÉ PARABLOC : la solution modulaire pour la ville - Batiweb

Les pavés Parabloc se distinguent par leur simplicité de mise en œuvre et leur capacité à s'intégrer dans de nombreux environnements : places publiques, voiries, cheminements piétons, ou encore zones de circulation. Disponibles en formats 20 x 20 cm et 10 x 20 cm, ils offrent de multiples possibilités de calepinage permettant de créer des aménagements personnalisés et harmonieux.

Au-delà de leurs qualités esthétiques, les pavés Parabloc répondent aux exigences techniques des aménagements urbains. Classés T3-4 selon les normes en vigueur, ils présentent une résistance mécanique adaptée aux zones soumises à un trafic régulier de véhicules légers et utilitaires.

Grâce à une large palette de coloris et à différentes configurations de pose, les pavés Parabloc permettent aux concepteurs et maîtres d'ouvrage de concilier performance technique et créativité. Une solution durable pour imaginer les espaces urbains de demain.

 

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