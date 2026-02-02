Rénovation énergétique : comment passer à la vitesse supérieure ?
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur la massification de la rénovation énergétique, l'ia industrielle, la conjoncture...
Retrouvez au sommaire :
- Dossier spécial Rénovation énergétique : comment passer à la vitesse supérieure ?
- Interview : rendre le chauffage bois plus économique selon Morvan
- Visite : une façade rénovée sans déposer la structure
- Tribune : "L'IA industrielle, un levier de transformation"
REP Bâtiment : un moratoire jusqu’à mi-2026 pour redéfinir le dispositif
Alors que la REP Bâtiment connaît une montée en puissance rapide, un moratoire a été décidé jusqu’à la mi-2026. Objectif : maîtriser les coûts, sécuriser la collecte et poser les bases d’un modèle plus...
Magazine Batiweb Avril 2025
Sinistres dans le bâtiment, immobilier et logement, aides à la rénovation énergétique, permis de construction... Retrouvez toutes les dernières actualités.
Sécurité, santé, bien-être, économies… la domotique sur tous les fronts
Domotique : confort, économies d’énergie et sécurité au quotidien. Équipements connectés, obligations 2027 et impact sur la performance des logements.
Hoffmann Green double sa production et accélère son déploiement
Le spécialiste du ciment décarboné Hoffmann Green affiche un premier semestre 2025 record, marqué par une hausse de 151 % de sa production et un renforcement de ses partenariats. Malgré un résultat net...