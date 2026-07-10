Dépôts de bus électriques : les dalles Hebel sécurisent les infrastructures de recharge

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, les exploitants de dépôts doivent adapter leurs infrastructures en intégrant des dispositifs de protection passive capables de limiter la propagation du feu entre les véhicules et de préserver les bâtiments ainsi que les équipements de recharge.

C'est dans ce contexte que l'opérateur flamand De Lijn a choisi les dalles en béton cellulaire grand format Hebel, développées par Xella, pour réaliser des murs coupe-feu destinés à compartimenter les zones de stationnement et de recharge de sa flotte de bus électriques.

Des murs coupe-feu en béton cellulaire pour protéger les dépôts de recharge

Dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures, De Lijn a fait réaliser 2 200 m² de murs coupe-feu extérieurs à l'aide de dalles Hebel armées de 15 cm d'épaisseur.

Fabriquées sur mesure et calepinées selon les contraintes du site, les dalles ont été installées sur une structure autoporteuse. Grâce au procédé de préfabrication, la mise en œuvre a été particulièrement rapide : l'ensemble du chantier a été réalisé en moins de deux semaines, limitant ainsi les perturbations sur un dépôt en exploitation.

Cette solution constructive permet de créer des compartiments de sécurité entre les emplacements de stationnement afin de limiter la propagation des flammes et de la chaleur en cas de départ de feu.

Une résistance au feu adaptée aux incendies de batteries lithium-ion

Les incendies impliquant des batteries lithium-ion nécessitent des matériaux capables de résister durablement à des températures très élevées. Le béton cellulaire Hebel répond à ces exigences grâce à ses performances de protection incendie.

Classées Euroclasse A1, les dalles Hebel sont incombustibles et offrent une résistance au feu pouvant atteindre EI 240 minutes, voire EI 360 minutes (6 heures) pour des murs de 15 cm d'épaisseur répondant aux conditions de mise en œuvre.

Cette protection passive permet notamment de :

maintenir la stabilité des parois malgré des contraintes thermiques importantes ;

ralentir fortement la montée en température des murs adjacents ;

empêcher la propagation des flammes et des fumées entre les véhicules ;

protéger les infrastructures de recharge ainsi que l'ensemble de la flotte.

En limitant les conséquences d'un incendie, les murs coupe-feu facilitent également l'intervention des secours et contribuent à préserver la continuité d'exploitation du dépôt.

Une solution constructive rapide à mettre en œuvre

Au-delà de leurs performances incendie, les dalles grand format Hebel offrent un véritable avantage sur les chantiers de transformation de sites existants.

Les études réalisées en amont par les équipes techniques de Xella, en collaboration avec le maître d'ouvrage, ont permis d'adapter précisément les dimensions des panneaux aux contraintes du dépôt tout en optimisant leur pose.

La préfabrication des éléments réduit considérablement les délais d'installation et facilite l'intégration de nouvelles infrastructures de sécurité sans immobiliser durablement les installations.

Accompagner la transition vers des infrastructures de mobilité plus sûres

L'électrification des transports publics s'accompagne d'une évolution profonde des exigences réglementaires et techniques en matière de protection incendie. Les infrastructures accueillant des véhicules équipés de batteries lithium-ion doivent désormais intégrer des solutions constructives capables de limiter efficacement les conséquences d'un sinistre.

Grâce à ses propriétés thermiques et mécaniques, le béton cellulaire Hebel constitue une réponse adaptée à ces nouveaux défis. Résistant aux fortes températures, il conserve sa stabilité structurelle lors d'un incendie, résiste à l'action des lances des services de secours et contribue à protéger durablement les bâtiments ainsi que les équipements stratégiques.

En sécurisant les zones de recharge et de stationnement, les dalles coupe-feu Hebel participent à la fiabilité des infrastructures de transport et permettent aux exploitants de reprendre leur activité plus rapidement après un éventuel sinistre.

Les atouts des dalles coupe-feu Hebel

Les dalles en béton cellulaire Hebel présentent plusieurs avantages pour les infrastructures de recharge des bus électriques :

matériau incombustible classé Euroclasse A1 ;

aucune émission de fumées toxiques ou de gaz dangereux en cas d'incendie ;

excellente résistance à la propagation des flammes et de la chaleur ;

résistance au feu jusqu'à EI 360 minutes selon la configuration des ouvrages ;

selon la configuration des ouvrages ; préfabrication sur mesure permettant une pose rapide et une adaptation aux contraintes du chantier ;

solution particulièrement adaptée aux dépôts de bus électriques, aux bâtiments industriels et aux infrastructures nécessitant un haut niveau de sécurité incendie.

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