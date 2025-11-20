ConnexionS'abonner
Fixvent : ventilation et protection solaire pour l’école Saint-Joseph

Publié le 20 novembre 2025

Le Fixvent de Renson assure à l’école Saint-Joseph un climat intérieur sain, combinant aération naturelle et protection solaire durable.
Ventiler et protéger du soleil, en une seule solution

À La Tour-du-Pin, près de Lyon, la nouvelle école Saint-Joseph a été conçue autour d’un objectif clair : offrir un environnement sain, confortable et tourné vers l’avenir.

« Nous voulions une école écologique et centrée sur le bien-être des enfants et leur apprentissage », explique Jean-Baptiste Durand, chef d’établissement.

Avec le Fixvent, Renson combine aération naturelle et protection solaire extérieure dans une seule solution. Ce système 2-en-1 associe un store extérieur en tissu résistant au vent à un aérateur de fenêtre discret et performant. Résultat : un air sain et une température agréable tout au long de la journée, même en plein été.

Une ventilation intelligente et économe

Des capteurs CO₂ et de température pilotent automatiquement les aérations dès que la qualité de l’air diminue. Le système fonctionne aussi la nuit : dès que la température extérieure baisse, la GTC (Gestion Technique Centralisée) ouvre les aérateurs pour un rafraîchissement naturel sans climatisation.

Efficacité, confort et esthétique

En façade, les stores Fixscreen assurent une protection solaire efficace et esthétique.
La personnalisation des toiles permet d’adapter la luminosité selon les usages : tissus filtrants pour un éclairage doux et homogène dans les espaces d’apprentissage, et toiles occultantes pour les dortoirs, garantissant calme et obscurité propices au repos des plus jeunes. Conçus pour durer, les stores résistent à des vents jusqu’à 130 km/h, gage de fiabilité et de confort en toute saison.

Avec le Fixvent, Renson illustre sa vision du confort intérieur durable dans les bâtiments scolaires.

→ Les bénéfices du Fixvent :

  • Ventilation naturelle et protection solaire intégrées en une seule solution
  • Aucun courant d’air grâce à la valve autoréglable  
  • Pilotage intelligent par capteurs de CO₂ et de température
  • Résistance au vent jusqu’à 130 km/h 
  • Confort thermique, acoustique et visuel
  • Pas de filtres à remplacer : entretien minimal
  • Esthétique sobre et personnalisable : disponible dans toutes les couleurs RAL 
  • Solution durable, idéale pour bâtiments scolaires et tertiaires

Découvrez le témoignage en vidéo : 

