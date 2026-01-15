Parexlanko lance un béton autoplaçant prêt à l’emploi en sac
Publié le 15 janvier 2026
782 Béton Autoplaçant : un béton hautes performances sans compromis
Conçu pour répondre aux exigences actuelles des professionnels, le 782 Béton Autoplaçant Parexlanko allie performance technique, gain de temps et facilité de mise en œuvre.
Grâce à sa granulométrie contrôlée jusqu’à 10 mm, ce béton autoplaçant de classe S5 / SF2 se met en place sans vibration et peut être pompé à l’aide de machines autonomes, assurant également le malaxage, sans risque de ségrégation.
Conforme aux normes EN 206 et EN 1504-3, il offre une résistance mécanique C40/50 et une classification R4, le rendant parfaitement adapté à la réparation des bétons, ainsi qu’aux ouvrages structurels armés ou non armés.
Le 782 Béton Autoplaçant répond à toutes les classes d’exposition (XA, XS, XD, XC…), y compris les environnements les plus contraignants tels que les zones de marnage ou les milieux agressifs.
Un béton autoplaçant pensé pour les réalités du chantier
Particulièrement adapté aux chantiers complexes, contraints ou difficiles d’accès, le 782 Béton Autoplaçant s’adresse aussi bien aux artisans qu’aux entreprises générales et majors du BTP. Il permet la réalisation d’un large éventail d’ouvrages :
- Poutres, poteaux, linteaux et chaînages
- Dalles pleines et massifs
- Travaux de gros volumes de 5 à 100 cm d’épaisseur
- Chantiers exigus, en hauteur ou à accès limité
Ce béton multi-usages se distingue par une montée en résistance rapide, avec 25 MPa atteints en 48 heures et un début de prise à 6 heures à +20 °C, permettant un décoffrage rapide et une optimisation des délais de chantier.
Sa faible chaleur d’hydratation (exothermie < 60 °C sur 1 m d’épaisseur) autorise des applications en forte épaisseur, tandis que l’utilisation d’agrégats non réactifs à la réaction alcali-granulat (R.A.G.) garantit la durabilité des ouvrages.
782 Béton Autoplaçant : un conditionnement en sac qui simplifie la logistique
Disponible en sac de 25 kg ou en Big Bag de 1 200 kg, le 782 Béton Autoplaçant s’adapte à tous les types de chantiers, y compris les plus difficiles d’accès.
Son conditionnement en sac, sa longue durée de conservation (12 mois) et sa fluidité optimale apportent un véritable confort d’utilisation et un gain de productivité immédiat sur le terrain.
Distribué dans l’ensemble des négoces en matériaux, le 782 Béton Autoplaçant Parexlanko est disponible partout en France.
Une innovation Parexlanko issue de l’expérience chantier
Avec le 782 Béton Autoplaçant, Parexlanko confirme sa volonté d’innover utilement en proposant des solutions techniques performantes, durables et simples à mettre en œuvre, en phase avec les réalités du terrain.
Soutenue par l’expertise du groupe Sika, la marque poursuit sa mission : fluidifier la performance des chantiers, au service de l’ensemble des acteurs du bâtiment et du génie civil.
