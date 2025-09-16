Optim’BTP : gérez votre activité et la facture électronique

Optim’BTP est une solution métier conçue pour répondre aux exigences spécifiques des entreprises du bâtiment et travaux publics. Elle permet de superviser l’ensemble de l’activité de manière centralisée : devis, planification de chantier, approvisionnements, gestion des équipes, facturation, suivi budgétaire et bien plus encore.

Au cœur de cette solution, l’intervention de BRZ France fait toute la différence. Acteur reconnu dans l’intégration de logiciels dédiés au secteur BTP depuis 35 ans, BRZ France propose un accompagnement à 360°, depuis l’analyse des besoins jusqu’au support post-déploiement. Ses consultants, issus du secteur de la construction, connaissent les contraintes des PME du bâtiment et traduisent les réalités du chantier en solutions concrètes et opérationnelles.

En choisissant Optim’BTP avec BRZ France, vous faites le choix d’une solution éprouvée, implémentée avec méthode, et soutenue par une équipe métier impliquée à vos côtés. BRZ France est certifiée Qualoipi pour une garantie de qualité dans le cycle de formation.



Vous digitalisez vos processus, optimisez votre pilotage d’activité et gagnez en fiabilité à tous les niveaux de votre organisation.

Besoin d’une solution de devis/ facture en cloud et compatible facture électronique ?

La réforme de la facture électronique de la facture électronique (RFE) va obliger les entreprises à modifier leurs habitudes de travail. Les entreprises utilisant Excel pour faire leur devis et factures vont devoir revoir leur organisation et s’équiper d’un logiciel compatible. Optim’BTP Web est à la fois ergonomique et puissant en bénéficiant d’un hébergement sécurisé. Vous continuez à réaliser vos devis et factures adaptés à vos marchés et clients tout en préparant la mise en place de la facture électronique.

