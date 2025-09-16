Profils Systèmes renouvelle ses certifications ISO durables

Une industrie française performante, innovante et respectueuse de l’environnement

Au-delà du respect des standards internationaux, Profils Systèmes s’attache à conjuguer innovation, fiabilité et responsabilité sociétale. L’entreprise garantit la satisfaction de ses clients tout en offrant à ses collaborateurs un cadre de travail axé sur la sécurité et le bien-être.

Sur le plan environnemental et énergétique, Profils Systèmes poursuit sa trajectoire de réduction des impacts :

le site de Baillargues fonctionne à 100 % à l’électricité issue de sources renouvelables ;

18 000 m² de panneaux photovoltaïques produisent près de 50 % des besoins énergétiques de l’usine ;

une gestion optimisée de l’eau et des déchets contribue à limiter les consommations et les rejets ;

les émissions de CO₂ sont en baisse continue, confirmant la cohérence de cette démarche bas carbone.

Ces actions s’inscrivent dans une stratégie de long terme visant à concilier performance industrielle et transition écologique du bâtiment.

Des investissements durables pour l’innovation et l’emploi local

Ces dernières années, Profils Systèmes a réalisé des investissements industriels massifs pour moderniser son outil de production, renforcer la compétitivité de l’usine et stimuler l’emploi local. L’entreprise mise sur le développement de nouvelles générations de :

menuiseries aluminium durables,

façades à haute efficacité énergétique,

solutions de protection solaire intelligentes, pensées pour accompagner la transition énergétique et les besoins croissants du marché de la construction durable.

Une politique RSE structurée autour de quatre piliers

Le renouvellement des certifications ISO vient conforter une politique RSE ambitieuse, organisée autour de quatre axes stratégiques :

Réduction de l’empreinte carbone et optimisation des ressources naturelles.

Amélioration continue des conditions de travail et promotion de la diversité.

Gouvernance transparente et responsable.

Innovation durable au service de la performance et de la transition écologique.

Concrètement, Profils Systèmes déploie des programmes de formation continue, des actions de prévention santé-sécurité, des initiatives pour l’inclusion et des partenariats responsables visant à construire une chaîne d’approvisionnement plus vertueuse.

Une vision partagée par l’ensemble des équipes

« Ce renouvellement est le fruit d’un travail collectif et confirme la voie que nous avons choisie est la bonne. Il démontre qu’une industrie française peut être à la fois performante, innovante et respectueuse de son environnement », souligne Aymeric Reinert, Directeur Général de Profils Systèmes.

