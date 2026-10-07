Parafor solo G SF : solution d'étanchéité monocouche bitumineuse sans flamme
Siplast présente une solution d’étanchéité bitumineuse monocouche haute performance. Grâce à la robustesse de son armature, elle offre une résistance remarquable au poinçonnement, à la fissuration ainsi qu’à l’arrachement.
- Mise en œuvre rapide et simplifiée : membrane monocouche prête à l'emploi, dotée d'abouts de lé sans granulés et d'angles pré-découpés à 45°.
- Application sécurisée : pose à l'air chaud permettant une fixation efficace sans utilisation de flamme directe.
- Formulation allégée : un liant bitume plus léger qui facilite grandement l'opération de soudure.
- Finition soignée et pérenne : une protection minérale intégrée disponible en 3 nuances.
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ITE en toiture : Unilin Insulation veut supprimer les ponts thermiques
Unilin Insulation présente Usystem Roof HB PIR sur Artibat 2025. Le nouveau panneau d'isolation pour toiture tend à diminuer le temps de pose tout en améliorant les performances thermiques.
Solutions d’étanchéité bitumineuses réflectives
Imaginez une toiture capable de repousser la chaleur au lieu de l’accumuler.
AZENGAR® 3R : le zinc 100 % recyclé signé VMZINC
VMZINC dévoile AZENGAR® 3R, un zinc 100 % recyclé à l'empreinte carbone divisée par trois, sans compromis sur la performance ni l'esthétique.
Couverture en tuile : de la stabilité, mais aussi de l’incertitude au S2 2025
Le dernier Observatoire de la rénovation en couverture en tuiles de la FFTB est tombé. Si l’activité des couvreurs interrogés s’avère stable, des facteurs d’incertitude demeurent. En témoigne la baisse...