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Parafor solo G SF : solution d'étanchéité monocouche bitumineuse sans flamme

Communiqué
Publié le 07 octobre 2026
Bitume sans flamme : la protection thermique haute sécurité pour votre toiture.
Parafor solo G SF : solution d'étanchéité monocouche bitumineuse sans flamme - Batiweb

Siplast présente une solution d’étanchéité bitumineuse monocouche haute performance. Grâce à la robustesse de son armature, elle offre une résistance remarquable au poinçonnement, à la fissuration ainsi qu’à l’arrachement.

  • Mise en œuvre rapide et simplifiée : membrane monocouche prête à l'emploi, dotée d'abouts de lé sans granulés et d'angles pré-découpés à 45°.
  • Application sécurisée : pose à l'air chaud permettant une fixation efficace sans utilisation de flamme directe.
  • Formulation allégée : un liant bitume plus léger qui facilite grandement l'opération de soudure.
  • Finition soignée et pérenne : une protection minérale intégrée disponible en 3 nuances.

 

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