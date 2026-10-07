CROSO France et Grijsen : le mobilier urbain pensé pour chaque projet

Des solutions pour donner forme aux projets

Dans l'aménagement des espaces publics, certains projets ne peuvent pas se limiter au choix d'un mobilier standard. Une architecture particulière, des dimensions inhabituelles, une implantation complexe ou une intégration forte dans le paysage peuvent nécessiter une solution spécifiquement étudiée.

Pour répondre à ces demandes, CROSO France s'appuie sur l'expertise de son partenaire Grijsen, fabricant néerlandais spécialisé dans la conception et la fabrication de mobilier urbain. Distributeur exclusif de la marque en France, CROSO France est l'interlocuteur des prescripteurs et des aménageurs pour leurs projets sur le marché français.

Cette collaboration permet d'aller au-delà de la sélection d'un produit dans une gamme existante. CROSO France recueille et précise les besoins du projet avec les architectes, paysagistes, bureaux d'études, collectivités et aménageurs, puis travaille avec les équipes Grijsen pour étudier les possibilités de réalisation.

Quand le mobilier s'adapte au projet

Le point de départ n'est pas nécessairement un produit existant. Il peut s'agir d'une intention architecturale, d'une contrainte liée au site, d'une forme recherchée ou d'un usage particulier.

Grandes dimensions, géométries spécifiques, longues compositions ou adaptation à la configuration d'un espace : l'expérience de Grijsen permet d'étudier des solutions qui sortent des formats habituels.

CROSO France fait alors le lien entre les besoins du projet et les équipes de conception et de fabrication de Grijsen.

Le mobilier n'est plus simplement choisi pour équiper un espace. Il peut être adapté pour s'inscrire dans le dessin d'ensemble et répondre aux contraintes propres au projet.

De la conception à la fabrication : les compétences de Grijsen

Concevoir un mobilier spécifique destiné à l'espace public demande de maîtriser bien plus que son dessin. Il faut prendre en compte les usages, les matériaux, la construction, la résistance ou encore les contraintes de fabrication et d'installation.

C'est justement cette combinaison de compétences qui permet à Grijsen d'intervenir sur des projets très différents. Travail du bois et de l'acier, usinage CNC, assemblage ou encore intégration d'éclairage peuvent faire partie des solutions mises en œuvre selon le projet.

Le fabricant peut ainsi adapter un mobilier existant ou travailler à partir d'un concept imaginé par un architecte, un paysagiste ou un designer pour aboutir à une réalisation techniquement réalisable.

Deux projets réalisés aux Pays-Bas illustrent particulièrement cette approche.

À Delfzijl, un banc de 10 mètres conçu pour le paysage

Sur la digue de Delfzijl, Grijsen a réalisé un banc sur mesure de 10 mètres de long, installé face à l'Ems et à la plage.

Sa forme ondulée a été pensée pour accompagner les courbes du front de mer. Sa géométrie, ses dimensions et son implantation permettent au banc de s'intégrer directement dans l'aménagement du site.

Cette réalisation donne un exemple concret des possibilités offertes lorsque le mobilier est étudié à partir des caractéristiques du projet plutôt qu'à partir d'un format prédéfini.

Peel Plaza : 25 mètres entre mobilier urbain et œuvre d'art

À Amsterdam, le projet Peel Plaza va encore plus loin.

Capital C souhaitait créer devant son bâtiment un lieu singulier sous les arbres existants, à la fois œuvre d'art et espace où les visiteurs peuvent se retrouver. Le projet est né d'une collaboration entre Capital C, la ville d'Amsterdam, l'artiste Gabriel Lester et Grijsen.

Gabriel Lester a imaginé une structure de 25 mètres composée de plateformes en bois qui semblent se soulever par endroits pour former de grandes boucles, les « Peels ».

Pour donner vie à ce dessin, Grijsen a mobilisé plusieurs de ses savoir-faire : réflexion technique autour du projet, construction, travail du bois, usinage et assemblage de l'ensemble.

Deux essences de bois, le Bilinga et le Cumaru, ont été associées à de l'acier Corten. Le choix des deux bois participe lui-même au projet : leur vieillissement différent doit progressivement accentuer l'effet de « pelage » imaginé par l'artiste.

Un éclairage LED intégré dans les boucles et les plateformes permet également de conserver la lecture de la sculpture une fois la nuit tombée.

Peel Plaza montre ainsi jusqu'où peut aller un projet lorsque le savoir-faire du fabricant se met au service de l'intention du concepteur.

Un projet de mobilier urbain ? Parlons-en dès sa conception

Ces réalisations illustrent deux approches différentes, mais une même capacité : partir des caractéristiques d'un lieu et d'une intention pour rechercher une solution réalisable.

Avec Grijsen, CROSO France peut accompagner les prescripteurs dès les premières réflexions autour du mobilier urbain.

Une forme particulière ? Des dimensions hors standard ? Une implantation qui nécessite une adaptation ? Une idée qui ne se trouve pas dans un catalogue ?

Les équipes CROSO France peuvent étudier le besoin avec le concepteur et solliciter l'expertise de Grijsen afin d'envisager les différentes possibilités de réalisation.

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