Holcim et PanelClaw s’allient pour proposer une solution à poser sur toits plats, combinant membrane d’étanchéité et panneaux solaires modulables.

Holcim, à travers ses marques Elevate et FDT, expertes en membranes synthétiques monocouches, s’associe à PanelClaw, acteur européen des systèmes de montage photovoltaïques, pour proposer des solutions alliant étanchéité et photovoltaïque dédiées aux toitures-terrasses.

Ces solutions associent les membranes UltraPly TPO d’Elevate ou Rhenofol PVC de FDT au système photovoltaïque autoportant PanelClaw Wave®. Elles visent à offrir aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage une réponse performante, fiable et durable aux enjeux de la transition énergétique des bâtiments. Particulièrement adaptées aux grandes toitures des sites industriels et commerciaux, elles se distinguent par une mise en œuvre rapide et simplifiée.

Cette collaboration vient compléter celle mise en place entre Elevate (UltraPly TPO) et Dome Solar (Roof Solar). Elle permet d’intervenir sur tous types de chantiers, en neuf comme en rénovation.

Un système léger et compatible avec de nombreux supports

La membrane d’étanchéité est compatible avec les supports en bac acier et en béton, et peut être combinée à une isolation en PIR et/ou en laine de roche de classe C. L’ensemble, comprenant la membrane, les rails et les panneaux photovoltaïques, se caractérise par des charges permanentes limitées, une faible prise au vent et un poids moyen d’environ 20 kg/m².

D’une épaisseur minimale de 1,5 mm, les membranes sont proposées en gris clair ou en blanc, contribuant à améliorer le rendement des panneaux photovoltaïques bifaciaux. Elles peuvent être mises en œuvre en fixation mécanique ou sous protection par gravillons.

Les rails PanelClaw Wave® sont livrés préassemblés sur chantier et se posent par simple clipsage, sans soudure sur la membrane ni nettoyage préalable, ce qui facilite l’installation sur de grandes surfaces de toiture. Le champ photovoltaïque peut ensuite évoluer au fil du temps, selon les besoins des occupants ou les opérations de maintenance. Cette solution offre également la possibilité d’installer les équipements photovoltaïques plusieurs mois après la réalisation de l’étanchéité.

Par Nils Buchsbaum