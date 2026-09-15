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Parexlanko puise dans le génie des bâtisseurs romains pour créer PAR HÉRITAGE SE

Communiqué
Publié le 15 septembre 2026
Parexlanko lance PAR HÉRITAGE SE, un sous-enduit à la chaux aérienne pour le bâti ancien, alliant matériaux naturels et performances actuelles.
Parexlanko puise dans le génie des bâtisseurs romains pour créer PAR HÉRITAGE SE - Batiweb

Parexlanko lance PAR HÉRITAGE SE : l'héritier d'un savoir-faire millénaire

Compatible avec l'ensemble de la gamme Patrimoine, PAR HÉRITAGE SE a été spécifiquement développé pour répondre aux exigences de la restauration et de la préservation des bâtiments historiques.

Formulé à partir de chaux aérienne et d'argile, ce sous-enduit génère, au contact de l'eau, une réaction pouzzolanique comparable à celle qui a contribué à la durabilité exceptionnelle des constructions romaines.

Avec PAR HÉRITAGE SE, Sika met son expertise en recherche et développement au service d'une approche constructive qui puise dans les savoir-faire ancestraux pour répondre aux contraintes actuelles du bâti ancien.

Cette nouvelle solution se distingue par de nombreux atouts :

→ Une mise en oeuvre facilitée

Léger et souple, le sous-enduit accompagne les mouvements naturels des maçonneries anciennes et facilite l'application sur chantier.

→ Un équilibre entre protection et respirabilité

PAR HÉRITAGE SE protège les façades contre les eaux de ruissellement tout en conservant une excellente perméabilité à la vapeur d'eau. Cette capacité à laisser respirer les murs contribue à une meilleure gestion de l'humidité au sein du bâti.

→ Une compatibilité optimale avec les supports anciens

Grâce à ses caractéristiques mécaniques adaptées, le sous-enduit peut être appliqué sur des supports fragiles ou hétérogènes. Sa faible rigidité limite les contraintes exercées sur les maçonneries anciennes et favorise leur pérennité.

→ Un rendu esthétique respectueux du patrimoine

Sa teinte naturellement rosée et sa texture contribuent à restituer l'authenticité des façades anciennes. Le produit favorise également des parois plus saines en limitant le développement des moisissures et des champignons.

« Préserver le patrimoine, c'est aussi savoir tirer les enseignements des constructions qui ont traversé le temps. Avec PAR HÉRITAGE SE, nous avons cherché à retrouver les qualités des matériaux naturels utilisés dès l'Antiquité, tout en les mettant au service des pratiques contemporaines de restauration. Cette démarche a conduit nos équipes R&D à réinterpréter la réaction pouzzolanique employée par les Romains pour développer un sous-enduit conciliant durabilité, respirabilité des ouvrages et respect des maçonneries anciennes. » Sonia Yansi, cheffe de marché Patrimoine chez Parexlanko.

PAR HÉRITAGE SE, un sous-enduit bas carbone pour la rénovation du bâti ancien

Le PAR HÉRITAGE SE présente une réduction de l’empreinte carbone de 20 %* à la sortie d’usine.

Cette performance est obtenue notamment grâce à une sélection de matières premières contribuant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre associées au produit.

Une approche cohérente avec les enjeux actuels, dont :

  • La préservation du patrimoine
  • La réduction des émissions de CO₂
  • L’utilisation raisonnée des matières premières

* Comparée au PARLUMIÈRE CLAIR à la sortie d’usine (modules A1–A3). Réduction calculée à partir de l’indicateur réchauffement climatique (GWP-Total) issus des EPD des produits, réalisés selon la norme EN15804+A2.

 

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