Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

PAREXI PLUS : l’enduit monocouche dédié à l’application manuelle

Partager le communiqué
Communiqué
Publié le 08 avril 2026
Simplifiez vos chantiers façade avec PAREXI PLUS : un enduit monocouche facile à appliquer manuellement, performant et adapté aux supports courants.
PAREXI PLUS : l’enduit monocouche dédié à l’application manuelle - Batiweb

Avec PAREXI PLUS, PAREXLANKO propose un enduit monocouche spécifiquement formulé pour une mise en œuvre manuelle, offrant un excellent compromis entre facilité d’application et performance technique.

Sa formulation semi-allégée permet un confort d’utilisation optimal pour les applicateurs, tout en conservant de très bonnes performances.

Une solution complète pour imperméabiliser et décorer

PAREXI PLUS est un enduit monocouche teinté dans la masse, destiné à la fois à protéger et embellir les façades. Classé OC2 CSIII Wc2, il assure une imperméabilisation efficace contre les infiltrations tout en laissant respirer le support.

Il s’adapte à de nombreux supports courants :

  • Maçonneries de briques 
  • Blocs béton (Rt2 et Rt3) 
  • Béton banché 

Sa polyvalence en fait une solution idéale aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

Des finitions variées pour s’adapter à tous les projets

Parce que chaque chantier est unique, PAREXI PLUS permet de réaliser plusieurs finitions selon l’esthétique recherchée :

  • Gratté 
  • Rustique 
  • Rustique écrasé 
  • Taloché 
  • Lissé à la truelle 

Avec 96 teintes disponibles, il offre une grande liberté architecturale pour répondre aux attentes des maîtres d’ouvrage comme des particuliers.

Un produit adapté aux contraintes chantier

Au-delà de ses performances techniques, PAREXI PLUS répond aux contraintes réelles des applicateurs :

  • Formulation optimisée pour application manuelle 
  • Bonne maniabilité 
  • Adapté aux parois enterrées 
  • Gain de temps sur chantier

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
PAREXLANKO - Batiweb

Parexlanko est la marque commerciale de Parex en France qui depuis près de 40 ans est un acteur...

2 rue de Paris
92190 MEUDON
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.