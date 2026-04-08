PAREXI PLUS : l’enduit monocouche dédié à l’application manuelle

Avec PAREXI PLUS, PAREXLANKO propose un enduit monocouche spécifiquement formulé pour une mise en œuvre manuelle, offrant un excellent compromis entre facilité d’application et performance technique.

Sa formulation semi-allégée permet un confort d’utilisation optimal pour les applicateurs, tout en conservant de très bonnes performances.

Une solution complète pour imperméabiliser et décorer

PAREXI PLUS est un enduit monocouche teinté dans la masse, destiné à la fois à protéger et embellir les façades. Classé OC2 CSIII Wc2, il assure une imperméabilisation efficace contre les infiltrations tout en laissant respirer le support.

Il s’adapte à de nombreux supports courants :

Maçonneries de briques

Blocs béton (Rt2 et Rt3)

Béton banché

Sa polyvalence en fait une solution idéale aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

Des finitions variées pour s’adapter à tous les projets

Parce que chaque chantier est unique, PAREXI PLUS permet de réaliser plusieurs finitions selon l’esthétique recherchée :

Gratté

Rustique

Rustique écrasé

Taloché

Lissé à la truelle

Avec 96 teintes disponibles, il offre une grande liberté architecturale pour répondre aux attentes des maîtres d’ouvrage comme des particuliers.

Un produit adapté aux contraintes chantier

Au-delà de ses performances techniques, PAREXI PLUS répond aux contraintes réelles des applicateurs :

Formulation optimisée pour application manuelle

Bonne maniabilité

Adapté aux parois enterrées

Gain de temps sur chantier

Pour en savoir plus exit_to_app