PAREXI PLUS : l’enduit monocouche dédié à l’application manuelle
Avec PAREXI PLUS, PAREXLANKO propose un enduit monocouche spécifiquement formulé pour une mise en œuvre manuelle, offrant un excellent compromis entre facilité d’application et performance technique.
Sa formulation semi-allégée permet un confort d’utilisation optimal pour les applicateurs, tout en conservant de très bonnes performances.
Une solution complète pour imperméabiliser et décorer
PAREXI PLUS est un enduit monocouche teinté dans la masse, destiné à la fois à protéger et embellir les façades. Classé OC2 CSIII Wc2, il assure une imperméabilisation efficace contre les infiltrations tout en laissant respirer le support.
Il s’adapte à de nombreux supports courants :
- Maçonneries de briques
- Blocs béton (Rt2 et Rt3)
- Béton banché
Sa polyvalence en fait une solution idéale aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.
Des finitions variées pour s’adapter à tous les projets
Parce que chaque chantier est unique, PAREXI PLUS permet de réaliser plusieurs finitions selon l’esthétique recherchée :
- Gratté
- Rustique
- Rustique écrasé
- Taloché
- Lissé à la truelle
Avec 96 teintes disponibles, il offre une grande liberté architecturale pour répondre aux attentes des maîtres d’ouvrage comme des particuliers.
Un produit adapté aux contraintes chantier
Au-delà de ses performances techniques, PAREXI PLUS répond aux contraintes réelles des applicateurs :
- Formulation optimisée pour application manuelle
- Bonne maniabilité
- Adapté aux parois enterrées
- Gain de temps sur chantier
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