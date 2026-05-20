Face aux dernières évolutions sur les aides à la rénovation énergétique, notamment MaPrimeRénov’, l’UFME a mis à jour son guide dédié. Ce dernier s’adresse à ses adhérents comme l’ensemble des entreprises de menuiserie.

Entre interruption estivale des aides aux rénovations d’ampleur, voire du guichet entier en fin d’année, MaPrimeRénov’ a connu une année 2025 mouvementée.

« Nous nous réjouissons du maintien d’une politique nationale de rénovation des logements, essentielle pour tenir les engagements climatiques de la France et accompagner les ménages dans l’amélioration de leur habitat », expose Laurent Desmales, président de l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME).

Et de poursuivre : « Malgré tout, certaines orientations récentes suscitent de fortes inquiétudes au sein de la filière. L’évolution de MaPrimeRénov’ vers des rénovations d’ampleur risque d’exclure une partie du parc, notamment les logements collectifs, ainsi que les ménages les plus modestes, pour lesquels le reste à charge devient difficilement soutenable. »

Ce qui pourrait impacter la confiance des ménages et les projets de remplacement de menuiserie. L’UFME a donc publié un guide, décryptant les aides publiques.

Des mises à jour quant aux conditions de financement

Téléchargeable gratuitement sur le site www.ufme.fr, l’édition « Financer la rénovation des fenêtres en 2026 » met à jour les critères d’éligibilité de financements suivants : les trois parcours MaPrimeRénov’ (mono-geste, globale et copropriétés), TVA à 5,5 %, Certificats d’Économies d’Energie (CEE), l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) voire les incitations fiscales (exonération de la taxe foncière, dispositif Denormandie, déficit foncier, prêt avance rénovation, etc.). Ces aides sont également décryptées sous forme de fiches.

« La filière attire également l’attention sur les aides actuelles qui ne tiennent pas suffisamment compte de la réalité du parc existant. Aujourd’hui, près de 30 % des fenêtres remplacées sont encore du double vitrage de première génération, peu performant. Si leur remplacement n’est pas mieux intégré dans les dispositifs comme MaPrimeRénov’ par geste, nous passerons à côté d’un levier concret et immédiatement efficace pour améliorer le confort thermique des logements, été comme hiver », abonde M. Desmales.

