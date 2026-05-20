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Rénovation de fenêtres : l’UFME actualise son guide sur les aides

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Rénovation énergétique
Publié le 20 mai 2026 à 11h30, mis à jour le 20 mai 2026 à 17h20, par Virginie Kroun
Face aux dernières évolutions sur les aides à la rénovation énergétique, notamment MaPrimeRénov’, l’UFME a mis à jour son guide dédié. Ce dernier s’adresse à ses adhérents comme l’ensemble des entreprises de menuiserie.
©Adobe Stock - Batiweb
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Entre interruption estivale des aides aux rénovations d’ampleur, voire du guichet entier en fin d’année, MaPrimeRénov’ a connu une année 2025 mouvementée. 

« Nous nous réjouissons du maintien d’une politique nationale de rénovation des logements, essentielle pour tenir les engagements climatiques de la France et accompagner les ménages dans l’amélioration de leur habitat », expose Laurent Desmales, président de l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME).

Et de poursuivre : « Malgré tout, certaines orientations récentes suscitent de fortes inquiétudes au sein de la filière. L’évolution de MaPrimeRénov’ vers des rénovations d’ampleur risque d’exclure une partie du parc, notamment les logements collectifs, ainsi que les ménages les plus modestes, pour lesquels le reste à charge devient difficilement soutenable. »

Ce qui pourrait impacter la confiance des ménages et les projets de remplacement de menuiserie. L’UFME a donc publié un guide, décryptant les aides publiques. 

Des mises à jour quant aux conditions de financement

 

Téléchargeable gratuitement sur le site www.ufme.fr, l’édition « Financer la rénovation des fenêtres en 2026 » met à jour les critères d’éligibilité de financements suivants : les trois parcours MaPrimeRénov’ (mono-geste, globale et copropriétés), TVA à 5,5 %, Certificats d’Économies d’Energie (CEE), l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) voire les incitations fiscales (exonération de la taxe foncière, dispositif Denormandie, déficit foncier, prêt avance rénovation, etc.). Ces aides sont également décryptées sous forme de fiches. 

« La filière attire également l’attention sur les aides actuelles qui ne tiennent pas suffisamment compte de la réalité du parc existant. Aujourd’hui, près de 30 % des fenêtres remplacées sont encore du double vitrage de première génération, peu performant. Si leur remplacement n’est pas mieux intégré dans les dispositifs comme MaPrimeRénov’ par geste, nous passerons à côté d’un levier concret et immédiatement efficace pour améliorer le confort thermique des logements, été comme hiver », abonde M. Desmales. 
 

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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