Auto-construction : une maison contemporaine sublimée par une toiture Joris Ide

Une toiture acier performante pour une maison contemporaine

Après une première expérience réussie sur leur garage, les auto-constructeurs ont opté pour le même système pour les quatre pans de leur habitation. Ce choix repose sur plusieurs critères clés :

Facilité et rapidité de mise en œuvre, adaptée à l’auto-construction

Résistance et durabilité face aux conditions climatiques

Esthétique minimaliste, en parfaite harmonie avec un bardage bois

Le profil JI Vieo Edge 500 permet ainsi d’obtenir une toiture au design épuré, renforçant le caractère contemporain de la maison.

L’auto-construction : une tendance forte dans le secteur du bâtiment

Ce projet illustre une évolution notable dans le secteur de la construction : l’essor de l’auto-construction, rendu possible par des matériaux plus accessibles et des systèmes simplifiés à poser.

Depuis 2022, les porteurs du projet documentent chaque étape de leur chantier en Normandie, partageant leurs réussites et défis avec une large communauté en ligne.

Cette démarche participative contribue à démocratiser des solutions techniques habituellement réservées aux professionnels.

Une solution acier au service de l’architecture résidentielle

Avec ce projet, Joris Ide confirme la pertinence de ses solutions acier pour le secteur résidentiel.

Le système à joint debout JI Vieo Edge 500 s’inscrit dans une approche constructive combinant :

Performance technique

Simplicité de pose

Qualité architecturale

Autant d’atouts qui répondent aux attentes actuelles en matière de construction durable et esthétique.

Un cas client inspirant pour les professionnels et particuliers

Le chantier des Max constitue aujourd’hui un exemple concret de réussite en auto-construction, mettant en lumière :

la fiabilité des solutions acier en toiture

leur adaptabilité aux projets résidentiels

leur contribution à une architecture contemporaine

Ce projet s’inscrit dans une série de réalisations illustrant le savoir-faire de Joris Ide en matière de couverture et de bardage.

Pour en savoir plus exit_to_app