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Un pavillon de plain-pied retrouve son assise après les ravages de la sécheresse

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Communiqué
Publié le 02 avril 2026
En janvier 2025, Uretek stabilise une maison individuelle à Pérignac // victime de tassements différentiels dus à la sécheresse.
Un pavillon de plain-pied retrouve son assise après les ravages de la sécheresse - Batiweb

Des tassements différentiels aux conséquences visibles sur toute la structure

Les épisodes de sécheresse à répétition que connaît la France continuent de laisser des traces durables sur les logements individuels. Lorsque le sol se dessèche de manière irrégulière sous les fondations, les contraintes mécaniques s'accumulent jusqu'à l'apparition de fissures signalant un déséquilibre structurel ne pouvant se résoudre seul. C'est dans ce contexte qu'Uretek est intervenu en janvier 2025 pour stabiliser une maison individuelle à Pérignac, en Charente.

Un pavillon de plain-pied sur sol argilo-sablo-graveleux

La construction est une maison de plain-pied sans sous-sol, avec des fondations filantes et isolées, des élévations en blocs d'agglomérés creux et un dallage sur terre-plein. L'étude géotechnique du cabinet ERIS Etude a caractérisé le sol comme argilo-sablo-graveleux, sensible aux variations hydriques et particulièrement exposé au phénomène de retrait-gonflement.

Fissures en façade, dallage affaissé, vides sous plinthes

Des fissures verticales, horizontales et en escalier couvraient l'ensemble des façades, tandis que doublages et cloisons accusaient eux aussi des fissurations. L'affaissement du dallage et les vides constatés sous les plinthes confirmaient la perte d'appui progressive de la structure sur son sol d'assise.

L'intervention Uretek : résine expansive sur trois types de fondations

Les 168 m² de dallage ont été traités par injections à 0,50 m de profondeur. Les semelles filantes ont bénéficié d'un traitement différencié selon leur état : 32 ml jusqu'à 1,50 m et 45 ml jusqu'à 2,50 m de profondeur, soit 77 ml consolidés au total. Les cinq massifs sous poteaux extérieurs ont également été traités jusqu'à 2,50 m. Dans chaque cas, la résine expansive a comblé les vides existants et redonné à la structure une assise homogène et durable.

Une stabilisation complète menée en 6,5 jours

L'ensemble de l'intervention a été bouclé en 6,5 jours, sans déménagement des occupants ni démolition, grâce à de simples forages de petit diamètre. Le procédé par résine expansive est particulièrement adapté aux pathologies de sécheresse sur sol argileux, avec un impact minimal sur l'habitation et ses occupants. Tassements stoppés, vides comblés, fissures stabilisées : la structure retrouve une assise solide et la valeur patrimoniale du bien est préservée durablement.

 

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