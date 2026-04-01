Comment choisir une échelle professionnelle ?
Pourquoi bien choisir son échelle ?
Une échelle inadaptée augmente les risques de chute et réduit la productivité.
Une échelle adaptée permet de :
- Travailler en sécurité
- Gagner en confort
- Respecter la norme NF EN 131
- Investir dans un matériel durable
Les principaux types d’échelles
→ Échelle droite
- Économique et légère
- Nécessite un appui
- Usage : travaux ponctuels (façade, toiture)
→ Échelle transformable (2 ou 3 plans)
- Polyvalente et stable
- Plus lourde
- Usage : professionnels du bâtiment
→ Échelle télescopique
- Compacte et transportable
- Moins stable
- Usage : dépannage, interventions rapides
→ Escabeau
- Très stable sans appui
- Hauteur limitée
- Usage : travaux intérieurs
Les critères essentiels
Hauteur de travail :
H_{travail}=H_{echelle}+2
Exemple : pour travailler à 5 m, choisissez une échelle de 3 m.
Matériaux
- Aluminium : léger et polyvalent
- Acier : robuste pour usage intensif
- Fibre de verre : isolant pour travaux électriques
Charge maximale
- Jusqu’à 200 kg selon les classes (recommandation : classe III minimum pour un usage professionnel)
Sécurité
Vérifiez :
- La norme NF EN 131
- Les embouts antidérapants
- Des échelons larges et confortables
Échelle professionnelle ou grand public ?
- Échelle professionnelle : durable, usage intensif
- Échelle grand public : usage occasionnel
Une échelle professionnelle représente un investissement plus rentable sur le long terme.
Au final, pour bien choisir votre échelle
- Déterminez la hauteur de travail
- Identifiez votre usage
- Privilégiez la sécurité et la qualité
Une échelle adaptée garantit sécurité, confort et performance au quotidien.
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