Comment choisir une échelle professionnelle ?

Pourquoi bien choisir son échelle ?

Une échelle inadaptée augmente les risques de chute et réduit la productivité.

Une échelle adaptée permet de :

Travailler en sécurité

Gagner en confort

Respecter la norme NF EN 131

Investir dans un matériel durable

Les principaux types d’échelles

→ Échelle droite

Économique et légère

Nécessite un appui

Usage : travaux ponctuels (façade, toiture)

→ Échelle transformable (2 ou 3 plans)

Polyvalente et stable

Plus lourde

Usage : professionnels du bâtiment

→ Échelle télescopique

Compacte et transportable

Moins stable

Usage : dépannage, interventions rapides

→ Escabeau

Très stable sans appui

Hauteur limitée

Usage : travaux intérieurs

Les critères essentiels

Hauteur de travail :

H_{travail}=H_{echelle}+2

Exemple : pour travailler à 5 m, choisissez une échelle de 3 m.

Matériaux

Aluminium : léger et polyvalent

Acier : robuste pour usage intensif

Fibre de verre : isolant pour travaux électriques

Charge maximale

Jusqu’à 200 kg selon les classes (recommandation : classe III minimum pour un usage professionnel)

Sécurité

Vérifiez :

La norme NF EN 131

Les embouts antidérapants

Des échelons larges et confortables

Échelle professionnelle ou grand public ?

Échelle professionnelle : durable, usage intensif

Échelle grand public : usage occasionnel

Une échelle professionnelle représente un investissement plus rentable sur le long terme.

Au final, pour bien choisir votre échelle

Déterminez la hauteur de travail

Identifiez votre usage

Privilégiez la sécurité et la qualité

Une échelle adaptée garantit sécurité, confort et performance au quotidien.

Pour en savoir plus exit_to_app