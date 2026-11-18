Blum vous donne rendez-vous à EspritMeuble
À l’occasion du salon EspritMeuble, Paris Porte de Versailles, le fabricant autrichien de ferrures Blum poursuit son objectif d’optimiser les espaces de vie grâce à des solutions alliant fonctionnalité, design et confort d’utilisation. Avec REVEGO et AMPEROS AC, l’entreprise propose des concepts d’aménagement intelligents adaptés aux exigences de l’habitat contemporain. Du 21 au 24 novembre 2026, les visiteurs pourront également découvrir BEYOND COMPONENTS, un nouveau service destiné aux fabricants et agenceurs, qui simplifiera la préparation de REVEGO et leur permettra de gagner du temps.
Utilisation créative de l’espace avec REVEGO
Le système REVEGO se compose de portes simples ou doubles qui s’ouvrent d’une légère pression et qui sont ensuite guidées dans la « Pocket », un corps de meuble étroit installé sur le côté du meuble. La technique de ferrures sophistiquée est entièrement intégrée dans la Pocket et est ainsi parfaitement invisible pour les utilisateurs.
REVEGO permet d’ouvrir des espaces de vie ou de travail entiers, puis de les refermer, offrant de nouvelles perspectives en matière d’utilisation des espaces.
Créer du mobilier avec alimentation intégrée grâce à AMPEROS AC
AMPEROS AC répond à la multiplication des appareils électroniques dans les foyers modernes en permettant d’intégrer des prises de courant directement dans les tiroirs et tablettes coulissantes. L’alimentation est ainsi disponible exactement là où elle est nécessaire, et ce de manière invisible, puisque le passage de câble est masqué sous le tiroir ou la tablette.
Les appareils électriques peuvent être parfaitement dissimulés tout en restant chargés et prêts à l’emploi, dans la cuisine, le salon, la salle de bains ou la chambre, afin de préserver l’esthétique de l’espace.
BEYOND COMPONENTS : faire gagner du temps aux fabricants
Disponible à partir du 1er janvier 2027, BEYOND COMPONENTS constitue une nouvelle étape dans l’accompagnement proposé par Blum France autour du système Pocket REVEGO.
Les professionnels pourront choisir entre une version REVEGO prédécoupée, avec des composants métalliques usinés aux dimensions exactes requises, ou une version REVEGO préassemblée intégrant les Pockets, les panneaux supérieurs et inférieurs, le cache-rail ainsi que la façade avec un large choix de panneaux pour personnaliser la solution.
Le configurateur dédié, associé à la boutique en ligne BEYOND COMPONENTS, permet de définir facilement la solution REVEGO adaptée à chaque projet, tout en garantissant une configuration fiable et sécurisée.
Avec ces différentes innovations, Blum réaffirme sa conviction : la qualité d'un projet d'aménagement ne repose pas uniquement sur ses matériaux, son design ou sa durabilité, mais également sur sa facilité de conception, de fabrication et d'utilisation. C'est cette vision globale de l'aménagement que l'entreprise viendra partager lors de ce rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur.
EspritMeuble : du 21 au 24 novembre, Paris Porte de Versailles - Stand L73.
Invitation gratuite sur le site EspritMeuble – code BLUM26.
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