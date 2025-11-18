ConnexionS'abonner
Pose en escalier des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade

Publié le 18 novembre 2025

Découvrez la pose en escalier des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode qui apporte un design dynamique et original à vos façades.

Cette technique consiste à décaler chaque ardoise pour créer un effet visuel en escalier, idéal pour donner du caractère à vos projets architecturaux.

Que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation, les ardoises Cedral sont la solution parfaite pour allier design, inspiration et durabilité, transformant vos façades en créations modernes et contemporaines.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

 

Cedral - Batiweb

Cedral – Solutions durables pour toitures et façades Avec Cedral, l’ardoise et...

2 rue Charles Edouard Jeanneret
78306 Poissy Cedex
France

Plus d'informations


