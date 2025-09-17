Escalier LWT : une solution thermique pour les maisons passives

L'escalier escamotable super thermo-isolant LWT est conçu pour répondre aux besoins croissants d'efficacité énergétique dans les bâtiments modernes. En se concentrant sur la réduction des pertes de chaleur, cet escalier innovant s'impose comme un choix de premier plan pour les constructions axées sur l'économie d'énergie.

Développée pour répondre aux exigences rigoureuses des normes écoénergétiques, la conception de l'escalier LWT Passive House est le fruit d'un travail technique complexe. Avec son kit d'installation unique, l'escalier se fixe parfaitement au plafond, garantissant une isolation sans ponts thermiques. Cet escalier a été certifié par l'Institut Passive House, attestant de ses performances et de sa qualité supérieure.

Parmi ses caractéristiques notables, l'escalier LWT inclut une trappe blanche, trois joints d'étanchéité, une main courante, des marches antidérapantes au ras des limons, ainsi qu'un montage facile. Pour ceux qui choisissent la version Passive House, un kit d'isolation est inclus pour renforcer encore plus l'efficacité thermique.

En outre, l’escalier est disponible avec des équipements supplémentaires, tels que des pieds d’échelle pour la version à trois segments, et une finition en laque pour un aspect esthétique et moderne. Ainsi, l'escalier LWT devient bien plus qu'un simple moyen d'accès au grenier; c'est une composante cruciale dans la gestion thermique de la maison.

