REHAU Window Solutions primé aux ACTES 2025 pour Window.ID
Publié le 12 décembre 2025
Window.ID : la traçabilité des menuiseries entre dans une nouvelle ère
Avec Window.ID, REHAU propose une solution digitale unique permettant à chaque fenêtre de disposer de son passeport numérique grâce à un QR code apposé directement sur la menuiserie.
Cette technologie donne accès à l’ensemble des informations essentielles :
- Caractéristiques techniques
- Données de performance
- Notices de pose et d’entretien
- Informations sur le recyclage en fin de vie
Pensée pour tous les acteurs de la chaîne de valeur (industriels, artisans, maîtres d’œuvre, gestionnaires de patrimoine), la solution facilite :
- La maintenance et le SAV
- La traçabilité tout au long du cycle de vie
- Le recyclage et la circularité des matériaux
- La conformité aux exigences de la RE2020
- Une meilleure collaboration entre acteurs du chantier
En répondant directement aux enjeux de la filière REP Bâtiment et aux nouvelles obligations réglementaires de traçabilité, Window.ID a su convaincre le jury du Salon ACTES par son caractère concret, opérationnel et durable.
Une présence remarquée de REHAU au Salon ACTES 2025
Au cœur du salon, REHAU Window Solutions a également mis en avant plusieurs solutions emblématiques :
- SLINOVA X, le coulissant design à profil ultra-fin
- Fenêtres PVC recyclées, intégrant jusqu’à 86 % de matières recyclées
- KALEIDO Cover, alliant esthétique aluminium et performance PVC
- Stratégie IMPACT, l’engagement global de REHAU pour l’économie circulaire
La marque a aussi pris la parole via une intervention du GIP (Groupement des Industriels de la Prescription), présentée par Boris Goreczny, autour de la RE2020 et de l’utilisation de fenêtres PVC recyclé dans un chantier de réhabilitation bas carbone à Wattignies (59).
Un trophée qui confirme la dynamique d’innovation responsable de REHAU
Ce Trophée ACTES 2025 vient s’ajouter aux nombreuses distinctions obtenues par REHAU, renforçant la position du groupe comme acteur majeur de l’innovation durable dans la menuiserie.
« Nous sommes touchés de recevoir ce trophée de la part des professionnels du bâtiment. Il symbolise le travail de fond de nos équipes R&D et de nos partenaires industriels pour proposer des solutions réellement utiles sur le terrain, en phase avec les enjeux actuels du BTP », souligne Maxime Boileau, Directeur Marketing France – REHAU Window Solutions.
REHAU poursuit ses investissements pour développer des solutions numériques et bas carbone, pleinement alignées avec les évolutions du secteur du bâtiment.
Les tags associés
Soprofen dévoile les lauréats de son concours « Soyez fiers de vos réalisations »
Soprofen a dévoilé les lauréats de la quatrième édition de son concours photos intitulé « Soyez fiers de vos réalisations ». Avec pas moins de 80 chantiers recensés, l’événement a permis à l’entreprise...
SLINOVA X, la baie coulissante tout en finesse qui révèle l’horizon
SLINOVA X est le nouveau coulissant, de REHAU, qui impressionne par sa large surface vitrée ouvrant l’intérieur à un panorama d’exception.
REHAU Window Solutions ouvre deux centres de formation à Lyon et Metz
En 2025, REHAU Window Solutions ouvre deux REHAU Académie en France, renforçant proximité, expertise et formation pour les professionnels de la menuiserie.
Construction bois : NGE Bâtiment crée la filiale « CEDRA »
NGE Bâtiment annonce la création « CEDRA », sa nouvelle filiale dédiée à la construction bois. L’objectif : mieux répondre à des projets sur-mesure, de l’ingénierie à la conception.