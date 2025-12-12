REHAU Window Solutions primé aux ACTES 2025 pour Window.ID

Window.ID : la traçabilité des menuiseries entre dans une nouvelle ère

Avec Window.ID, REHAU propose une solution digitale unique permettant à chaque fenêtre de disposer de son passeport numérique grâce à un QR code apposé directement sur la menuiserie.

Cette technologie donne accès à l’ensemble des informations essentielles :

Caractéristiques techniques

Données de performance

Notices de pose et d’entretien

Informations sur le recyclage en fin de vie

Pensée pour tous les acteurs de la chaîne de valeur (industriels, artisans, maîtres d’œuvre, gestionnaires de patrimoine), la solution facilite :

La maintenance et le SAV

La traçabilité tout au long du cycle de vie

Le recyclage et la circularité des matériaux

La conformité aux exigences de la RE2020

Une meilleure collaboration entre acteurs du chantier

En répondant directement aux enjeux de la filière REP Bâtiment et aux nouvelles obligations réglementaires de traçabilité, Window.ID a su convaincre le jury du Salon ACTES par son caractère concret, opérationnel et durable.

Une présence remarquée de REHAU au Salon ACTES 2025

Au cœur du salon, REHAU Window Solutions a également mis en avant plusieurs solutions emblématiques :

SLINOVA X, le coulissant design à profil ultra-fin

Fenêtres PVC recyclées, intégrant jusqu’à 86 % de matières recyclées

KALEIDO Cover, alliant esthétique aluminium et performance PVC

Stratégie IMPACT, l’engagement global de REHAU pour l’économie circulaire

La marque a aussi pris la parole via une intervention du GIP (Groupement des Industriels de la Prescription), présentée par Boris Goreczny, autour de la RE2020 et de l’utilisation de fenêtres PVC recyclé dans un chantier de réhabilitation bas carbone à Wattignies (59).

Un trophée qui confirme la dynamique d’innovation responsable de REHAU

Ce Trophée ACTES 2025 vient s’ajouter aux nombreuses distinctions obtenues par REHAU, renforçant la position du groupe comme acteur majeur de l’innovation durable dans la menuiserie.

« Nous sommes touchés de recevoir ce trophée de la part des professionnels du bâtiment. Il symbolise le travail de fond de nos équipes R&D et de nos partenaires industriels pour proposer des solutions réellement utiles sur le terrain, en phase avec les enjeux actuels du BTP », souligne Maxime Boileau, Directeur Marketing France – REHAU Window Solutions.

REHAU poursuit ses investissements pour développer des solutions numériques et bas carbone, pleinement alignées avec les évolutions du secteur du bâtiment.

