Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

REHAU Window Solutions primé aux ACTES 2025 pour Window.ID

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 12 décembre 2025

REHAU Window Solutions reçoit le Trophée Bronze UNTEC 2025 pour Window.ID, une innovation clé pour la traçabilité, la circularité et la construction durable.
REHAU Window Solutions primé aux ACTES 2025 pour Window.ID - Batiweb

Window.ID : la traçabilité des menuiseries entre dans une nouvelle ère

Avec Window.ID, REHAU propose une solution digitale unique permettant à chaque fenêtre de disposer de son passeport numérique grâce à un QR code apposé directement sur la menuiserie.

Cette technologie donne accès à l’ensemble des informations essentielles :

  • Caractéristiques techniques
  • Données de performance
  • Notices de pose et d’entretien
  • Informations sur le recyclage en fin de vie

Pensée pour tous les acteurs de la chaîne de valeur (industriels, artisans, maîtres d’œuvre, gestionnaires de patrimoine), la solution facilite :

  • La maintenance et le SAV
  • La traçabilité tout au long du cycle de vie
  • Le recyclage et la circularité des matériaux
  • La conformité aux exigences de la RE2020
  • Une meilleure collaboration entre acteurs du chantier

En répondant directement aux enjeux de la filière REP Bâtiment et aux nouvelles obligations réglementaires de traçabilité, Window.ID a su convaincre le jury du Salon ACTES par son caractère concret, opérationnel et durable.

Une présence remarquée de REHAU au Salon ACTES 2025

Au cœur du salon, REHAU Window Solutions a également mis en avant plusieurs solutions emblématiques :

  • SLINOVA X, le coulissant design à profil ultra-fin
  • Fenêtres PVC recyclées, intégrant jusqu’à 86 % de matières recyclées
  • KALEIDO Cover, alliant esthétique aluminium et performance PVC
  • Stratégie IMPACT, l’engagement global de REHAU pour l’économie circulaire

La marque a aussi pris la parole via une intervention du GIP (Groupement des Industriels de la Prescription), présentée par Boris Goreczny, autour de la RE2020 et de l’utilisation de fenêtres PVC recyclé dans un chantier de réhabilitation bas carbone à Wattignies (59).

Un trophée qui confirme la dynamique d’innovation responsable de REHAU

Ce Trophée ACTES 2025 vient s’ajouter aux nombreuses distinctions obtenues par REHAU, renforçant la position du groupe comme acteur majeur de l’innovation durable dans la menuiserie.

« Nous sommes touchés de recevoir ce trophée de la part des professionnels du bâtiment. Il symbolise le travail de fond de nos équipes R&D et de nos partenaires industriels pour proposer des solutions réellement utiles sur le terrain, en phase avec les enjeux actuels du BTP », souligne Maxime Boileau, Directeur Marketing France – REHAU Window Solutions.

REHAU poursuit ses investissements pour développer des solutions numériques et bas carbone, pleinement alignées avec les évolutions du secteur du bâtiment.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
REHAU FENÊTRE - Batiweb

Optimisez Vos Espaces avec Excellence. REHAU Fenêtre, la référence en matière...

Place Cissey
57340 MORHANGE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.