Rénover et solariser vos toitures-terrasses acier

Publié le 15 octobre 2025

Solution d’isolation pensée spécifiquement pour la rénovation des toitures-terrasses en acier accueillant des panneaux photovoltaïques.
Une réponse concrète aux exigences de la loi APER

Depuis mars 2023, la loi APER impose l’intégration d’au moins 30 % de surface solarisée ou végétalisée sur certains bâtiments neufs ou rénovés. Dans ce contexte, la rénovation des toitures-terrasses représente une opportunité majeure… à condition de ne pas compromettre la sécurité, la performance énergétique ou l’intégrité de la structure.

Rockfit PV, la solution dédiée aux projets photovoltaïques en rénovation

Conçue pour s’adapter aux contraintes spécifiques des toitures-terrasses acier, Rockfit PV combine performance thermique, compatibilité PV et sécurité incendie optimale :

  • Matériau non combustible, conforme aux recommandations des assureurs (APSAD D20)
  • Légèreté et faible épaisseur (27 mm) : limite le surpoids sur les structures existantes
  • Durabilité : conserve l’isolant existant, limite les déchets de chantier
  • Compatibilité parfaite avec les nouveaux revêtements d’étanchéité et systèmes PV souples
  • Matériau recyclable à l’infini, pour une empreinte carbone maîtrisée
  • Travaux réalisables sans interrompre l’exploitation du bâtiment

Rockfit PV, pour une transition énergétique sécurisée et durable

Dans un marché en pleine mutation, où la rénovation énergétique et la production d’énergie renouvelable vont de pair, Rockfit PV s’impose comme une solution technique fiable, respectueuse de l’environnement et conforme aux exigences réglementaires les plus strictes.

 

