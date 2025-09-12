ConnexionS'abonner
GROOM dévoile sa nouvelle marque et une identité moderne

Communiqué
Publié le 12 septembre 2025
GROOM dévoile une nouvelle identité et un logo dynamique pour incarner l’avenir du secteur des fermetures et de la sécurité incendie.
GROOM, un acteur historique qui se réinvente pour mieux construire demain

Depuis plus de 50 ans, GROOM accompagne les professionnels du bâtiment avec des solutions fiables et innovantes dans le domaine des fermetures techniques et de la sécurité incendie. En 2025, l’entreprise franchit une étape majeure de son développement en lançant une nouvelle marque, porteuse d’une identité visuelle revisitée et d’un logo modernisé, à l’image de ses ambitions.

Ce changement n’est pas qu’esthétique : il illustre la volonté de GROOM de renforcer sa proximité avec ses clients, de mieux répondre aux exigences actuelles du marché dans le compartimentage coupe-feu, les ferme-portes et les solutions de fermeture performantes.

Un nouveau logo pour une nouvelle dynamique

Le nouveau logo GROOM, à la fois épuré, dynamique et contemporain, reflète la modernité de l’entreprise tout en s’appuyant sur ses valeurs fondamentales : excellence industrielle, rigueur technique et fiabilité. Cette évolution graphique est le fruit d’un travail stratégique approfondi, destiné à mieux représenter la transformation en cours et les engagements forts de l’entreprise.

Une marque tournée vers l’avenir, fidèle à son ADN

GROOM entend consolider son positionnement en tant qu’acteur de confiance, en misant sur trois piliers majeurs :

  • L’expertise technique, héritée d’une longue expérience sur le terrain ;
  • La culture du service, qui place l’écoute client au cœur des priorités ;
  • L’ancrage territorial, qui fait de GROOM un acteur industriel enraciné et engagé.

Cette nouvelle image, plus en phase avec les attentes des prescripteurs, architectes, installateurs et maîtres d’ouvrage, reflète également l’ambition de GROOM : être un partenaire incontournable des projets de sécurité et d’accessibilité des bâtiments, partout en France.

Un renouveau visible, des valeurs inchangées

Plus qu’un simple changement de logo, cette refonte globale incarne un véritable renouveau stratégique, au service de l’innovation, de la durabilité et de la performance. Mais GROOM reste fidèle à l’essentiel : servir ses clients avec des solutions techniques éprouvées, efficaces et durables.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

