Protection incendie : France Air innove avec ses clapets coupe-feu et son logiciel de désenfumage ERP

À travers le lancement de nouvelles solutions, la marque renforce son positionnement sur un marché clé : la sécurité incendie des bâtiments, notamment en ERP (Établissements Recevant du Public).

Clapets coupe-feu CIRCE® 5 et REF 500®-5 : sécurité incendie et installation simplifiée

La protection incendie dans les ERP repose en grande partie sur le compartimentage, une technique essentielle visant à limiter la propagation des flammes et des fumées.

→ Un rôle clé dans le compartimentage

Les clapets coupe-feu sont des dispositifs indispensables installés dans les conduits de ventilation traversant des parois coupe-feu. En cas d’incendie, ils se ferment automatiquement pour garantir l’intégrité du compartiment.

Une nouvelle génération performante et modulable

Avec les modèles CIRCE® 5 (circulaire) et REF 500®-5 (rectangulaire), France Air propose une solution alliant :

Sécurité incendie maximale

Facilité de pose sur chantier

Modularité et adaptabilité

Ces clapets coupe-feu s’adaptent à tous types de parois : murs béton, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, planchers…

Installation possible :

en applique

encastrée

Un mécanisme évolutif pour plus de flexibilité

Le système de commande EVO permet de faire évoluer facilement l’installation :

Déclenchement thermique (72°C)

Commande électromagnétique

Version motorisée

Une solution idéale pour répondre aux contraintes spécifiques de chaque projet CVC.

Un raccordement rapide et sécurisé

Les clapets peuvent intégrer un boîtier de raccordement rapide qui permet :

un câblage simplifié par clipsage

une réduction des interventions après scellement

l’intégration de modules de fin de ligne déportés

une connexion fiable et sécurisée

Airgismoke® : logiciel de désenfumage ERP pour un dimensionnement simplifié

Le désenfumage des ERP, régi par l’IT 246, est une étape complexe nécessitant des calculs précis dès la conception du bâtiment.

→ Un outil digital complet pour les bureaux d’études

Avec Airgismoke®, France Air propose un logiciel de désenfumage en ligne permettant :

le dimensionnement automatique des installations

la sélection de volets de désenfumage, ouvrants, ventilateurs classés feu

→ Deux modes d’utilisation

Mode sélection rapide : choix des équipements

Mode projet : dimensionnement complet des couloirs encloisonnés

→ Idéal pour les projets en :

hôtels

EHPAD

hôpitaux

bâtiments multi-étages

Un gain de temps et de fiabilité

Le logiciel génère automatiquement :

un rapport complet

les schémas techniques

les dimensions de mise en œuvre

→ Fonctionnalités collaboratives

→ Sauvegarde et modification des projets

→ Conformité intégrée à la réglementation IT 246

Guide de désenfumage ERP : l’expertise France Air à disposition

France Air met également à disposition un guide technique de 24 pages dédié au :

→ Compartimentage (protection passive)

obturation des conduits aérauliques

utilisation de clapets coupe-feu

→ Désenfumage (protection active)

extraction rapide des fumées

amélioration de l’évacuation des occupants

facilitation de l’intervention des secours

→ Le guide propose :

des cas concrets

des schémas explicatifs

les exigences réglementaires ERP

les solutions produits adaptées

France Air : un acteur majeur du traitement de l’air et de la sécurité incendie

Avec plus de 20 000 références, France Air est un acteur incontournable du traitement de l’air et de la ventilation CVC.

→ Domaines d’application :

Habitat

Tertiaire (bureaux, hôtellerie, enseignement…)

Industrie

Cuisines professionnelles

Milieux hospitaliers

Salles propres

Sa force :

une maîtrise complète de la chaîne aéraulique

une offre globale pour systèmes complets

un engagement pour la qualité de l’air intérieur et la performance énergétique

Pour en savoir plus exit_to_app