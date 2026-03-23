Protection incendie : France Air innove avec ses clapets coupe-feu et son logiciel de désenfumage ERP
Publié le 23 mars 2026
À travers le lancement de nouvelles solutions, la marque renforce son positionnement sur un marché clé : la sécurité incendie des bâtiments, notamment en ERP (Établissements Recevant du Public).
Clapets coupe-feu CIRCE® 5 et REF 500®-5 : sécurité incendie et installation simplifiée
La protection incendie dans les ERP repose en grande partie sur le compartimentage, une technique essentielle visant à limiter la propagation des flammes et des fumées.
→ Un rôle clé dans le compartimentage
Les clapets coupe-feu sont des dispositifs indispensables installés dans les conduits de ventilation traversant des parois coupe-feu. En cas d’incendie, ils se ferment automatiquement pour garantir l’intégrité du compartiment.
Une nouvelle génération performante et modulable
Avec les modèles CIRCE® 5 (circulaire) et REF 500®-5 (rectangulaire), France Air propose une solution alliant :
- Sécurité incendie maximale
- Facilité de pose sur chantier
- Modularité et adaptabilité
Ces clapets coupe-feu s’adaptent à tous types de parois : murs béton, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, planchers…
Installation possible :
- en applique
- encastrée
Un mécanisme évolutif pour plus de flexibilité
Le système de commande EVO permet de faire évoluer facilement l’installation :
- Déclenchement thermique (72°C)
- Commande électromagnétique
- Version motorisée
Une solution idéale pour répondre aux contraintes spécifiques de chaque projet CVC.
Un raccordement rapide et sécurisé
Les clapets peuvent intégrer un boîtier de raccordement rapide qui permet :
- un câblage simplifié par clipsage
- une réduction des interventions après scellement
- l’intégration de modules de fin de ligne déportés
- une connexion fiable et sécurisée
Airgismoke® : logiciel de désenfumage ERP pour un dimensionnement simplifié
Le désenfumage des ERP, régi par l’IT 246, est une étape complexe nécessitant des calculs précis dès la conception du bâtiment.
→ Un outil digital complet pour les bureaux d’études
Avec Airgismoke®, France Air propose un logiciel de désenfumage en ligne permettant :
- le dimensionnement automatique des installations
- la sélection de volets de désenfumage, ouvrants, ventilateurs classés feu
→ Deux modes d’utilisation
- Mode sélection rapide : choix des équipements
- Mode projet : dimensionnement complet des couloirs encloisonnés
→ Idéal pour les projets en :
- hôtels
- EHPAD
- hôpitaux
- bâtiments multi-étages
Un gain de temps et de fiabilité
Le logiciel génère automatiquement :
- un rapport complet
- les schémas techniques
- les dimensions de mise en œuvre
→ Fonctionnalités collaboratives
→ Sauvegarde et modification des projets
→ Conformité intégrée à la réglementation IT 246
Guide de désenfumage ERP : l’expertise France Air à disposition
France Air met également à disposition un guide technique de 24 pages dédié au :
→ Compartimentage (protection passive)
- obturation des conduits aérauliques
- utilisation de clapets coupe-feu
→ Désenfumage (protection active)
- extraction rapide des fumées
- amélioration de l’évacuation des occupants
- facilitation de l’intervention des secours
→ Le guide propose :
- des cas concrets
- des schémas explicatifs
- les exigences réglementaires ERP
- les solutions produits adaptées
France Air : un acteur majeur du traitement de l’air et de la sécurité incendie
Avec plus de 20 000 références, France Air est un acteur incontournable du traitement de l’air et de la ventilation CVC.
→ Domaines d’application :
- Habitat
- Tertiaire (bureaux, hôtellerie, enseignement…)
- Industrie
- Cuisines professionnelles
- Milieux hospitaliers
- Salles propres
Sa force :
- une maîtrise complète de la chaîne aéraulique
- une offre globale pour systèmes complets
- un engagement pour la qualité de l’air intérieur et la performance énergétique
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