Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Protection incendie : France Air innove avec ses clapets coupe-feu et son logiciel de désenfumage ERP

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 23 mars 2026

Expert reconnu de la protection incendie et du traitement de l’air, France Air accompagne installateurs CVC et bureaux d’études avec une offre complète alliant équipements performants, outils digitaux et expertise réglementaire.
Protection incendie : France Air innove avec ses clapets coupe-feu et son logiciel de désenfumage ERP - Batiweb

À travers le lancement de nouvelles solutions, la marque renforce son positionnement sur un marché clé : la sécurité incendie des bâtiments, notamment en ERP (Établissements Recevant du Public).

Clapets coupe-feu CIRCE® 5 et REF 500®-5 : sécurité incendie et installation simplifiée

La protection incendie dans les ERP repose en grande partie sur le compartimentage, une technique essentielle visant à limiter la propagation des flammes et des fumées.

→ Un rôle clé dans le compartimentage

Les clapets coupe-feu sont des dispositifs indispensables installés dans les conduits de ventilation traversant des parois coupe-feu. En cas d’incendie, ils se ferment automatiquement pour garantir l’intégrité du compartiment.

Une nouvelle génération performante et modulable

Avec les modèles CIRCE® 5 (circulaire) et REF 500®-5 (rectangulaire), France Air propose une solution alliant :

  • Sécurité incendie maximale
  • Facilité de pose sur chantier
  • Modularité et adaptabilité

Ces clapets coupe-feu s’adaptent à tous types de parois : murs béton, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, planchers…

Installation possible :

  • en applique
  • encastrée

Un mécanisme évolutif pour plus de flexibilité

Le système de commande EVO permet de faire évoluer facilement l’installation :

  • Déclenchement thermique (72°C)
  • Commande électromagnétique
  • Version motorisée

Une solution idéale pour répondre aux contraintes spécifiques de chaque projet CVC.

Un raccordement rapide et sécurisé

Les clapets peuvent intégrer un boîtier de raccordement rapide qui permet :

  • un câblage simplifié par clipsage
  • une réduction des interventions après scellement
  • l’intégration de modules de fin de ligne déportés
  • une connexion fiable et sécurisée

Airgismoke® : logiciel de désenfumage ERP pour un dimensionnement simplifié

Le désenfumage des ERP, régi par l’IT 246, est une étape complexe nécessitant des calculs précis dès la conception du bâtiment.

→ Un outil digital complet pour les bureaux d’études

Avec Airgismoke®, France Air propose un logiciel de désenfumage en ligne permettant :

  • le dimensionnement automatique des installations
  • la sélection de volets de désenfumage, ouvrants, ventilateurs classés feu

→ Deux modes d’utilisation

  • Mode sélection rapide : choix des équipements
  • Mode projet : dimensionnement complet des couloirs encloisonnés

→ Idéal pour les projets en :

  • hôtels
  • EHPAD
  • hôpitaux
  • bâtiments multi-étages

Un gain de temps et de fiabilité

Le logiciel génère automatiquement :

  • un rapport complet
  • les schémas techniques
  • les dimensions de mise en œuvre

→ Fonctionnalités collaboratives
→ Sauvegarde et modification des projets
→ Conformité intégrée à la réglementation IT 246

Guide de désenfumage ERP : l’expertise France Air à disposition

France Air met également à disposition un guide technique de 24 pages dédié au :

→ Compartimentage (protection passive)

  • obturation des conduits aérauliques
  • utilisation de clapets coupe-feu

→ Désenfumage (protection active)

  • extraction rapide des fumées
  • amélioration de l’évacuation des occupants
  • facilitation de l’intervention des secours

→ Le guide propose :

  • des cas concrets
  • des schémas explicatifs
  • les exigences réglementaires ERP
  • les solutions produits adaptées

France Air : un acteur majeur du traitement de l’air et de la sécurité incendie

Avec plus de 20 000 références, France Air est un acteur incontournable du traitement de l’air et de la ventilation CVC.

→ Domaines d’application :

  • Habitat
  • Tertiaire (bureaux, hôtellerie, enseignement…)
  • Industrie
  • Cuisines professionnelles
  • Milieux hospitaliers
  • Salles propres

Sa force :

  • une maîtrise complète de la chaîne aéraulique
  • une offre globale pour systèmes complets
  • un engagement pour la qualité de l’air intérieur et la performance énergétique

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
FRANCE AIR - Batiweb

FRANCE AIR, une belle ETI familiale française, basée aux portes de Lyon, présente...

RUE DES BARRONNIERES
01700 BEYNOST
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.