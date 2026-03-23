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JK Technic : 30 ans d’expertise et cap sur Global Industrie 2026

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Communiqué

Publié le 23 mars 2026

JK Technic fête 30 ans d’expertise en 2026 et présentera ses solutions techniques au salon Global Industrie en mars à Paris.
JK Technic : 30 ans d’expertise et cap sur Global Industrie 2026 - Batiweb

30 ans d’expertise au service des environnements exigeants

En 2026, JK Technic célèbre 30 années d’engagement aux côtés des acteurs du bâtiment et de l’industrie. Depuis sa création, l’entreprise développe et fournit des solutions techniques fiables, durables et adaptées aux environnements les plus contraignants.

Spécialisée dans les caillebotis métalliques et polyester, JK Technic propose une gamme complète répondant aux exigences de sécurité, de résistance mécanique et de longévité, aussi bien en milieux industriels qu’en aménagements extérieurs.

Une offre complète pour les professionnels

L’entreprise met à disposition :

  • Caillebotis acier, inox et aluminium
  • Caillebotis polyester (non conducteurs d’électricité et résistants à la corrosion)
  • Caillebotis caoutchouc
  • Grilles de sécurité
  • Marches d’escalier et escaliers
  • Profilés polyester pour structures techniques

Ces solutions s’intègrent dans des projets variés : passerelles, plateformes, planchers techniques, garde-corps, cheminements, sites industriels, bâtiments tertiaires ou infrastructures publiques.

Grâce à une expertise technique reconnue et à une parfaite maîtrise des contraintes normatives, JK Technic accompagne ses clients dans la conception de solutions sur mesure adaptées aux spécificités de chaque chantier.

Un rendez-vous majeur en mars : Global Industrie Paris

Dans le cadre de cette année anniversaire, JK Technic participera au salon Global Industrie, qui se tiendra du 30 mars au 2 avril 2026 au Parc des Expositions de Paris – Villepinte.

Ce rendez-vous incontournable du secteur industriel sera l’occasion de présenter l’étendue de la gamme, les dernières réalisations et les solutions techniques développées pour répondre aux enjeux actuels de durabilité, de sécurité et de performance.

 

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