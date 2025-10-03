Usystem Roof HB PIR : le panneau de toiture hybride nouvelle génération

Nouveau concept, plus d’avantages

Le nouveau concept hors site que nous proposons est proposé pour notre nouvelle solution Usystem Roof HB PIR, mais concernera aussi à terme l’ensemble de notre future gamme de panneaux de toiture. Elle convient aussi bien à la rénovation qu’à la construction neuve.

En plus de ses performances thermiques, elle présente de multiples atouts pour vos projets :

L’accompagnement des entreprises par un bureau d’études interne afin de dimensionner au mieux les panneaux de toiture en fonction des attentes

Une production et des découpes sur-mesure de ces mêmes panneaux directement en usine grâce à notre centre d'usinage intégré

Nouvelle composition : chevrons élargis permettant un vissage sans crampons

La continuité de l’isolation sans ponts thermiques pour une efficacité énergétique optimale

Gain de temps et de sécurité : réalisation en usine des découpes et intégration d'un système de levage innovant pour une pose d'isolation du toit facilitée et sécurisée

Compatibilité étendue : assemblage facile avec d'autres isolants, comme des panneaux de fibre de bois, pour encore plus de performances

La livraison sur chantier des panneaux en kit prêt-à-installer suivant l'ordre de pose pour une isolation de toiture en pente plus rapide

suivant l’ordre de pose pour une isolation de toiture en pente plus rapide Réduction des déchets : fabrication sur mesure limitant les déchets en amont, pour une isolation de toiture plus responsable

→ Caractéristiques techniques

Isolation polyuréthane (PU)

Longueur de panneau jusqu’à 8,00 m selon sous-face

Livré non latté en standard

Nouveau : découpes noues et arêtiers réalisées directement en usine sur demande

Livré sans vis ni pointe

Coupes biaises (horizontales ou verticales pour faîtage et égout) toujours disponibles sur demande

8 finitions sont disponibles

Épaisseur : de 110 à 173 cm

Résistance thermique : de 5,00 à 8,00 m2.K/W

→ Attestations

ACERMI : Réf. Primaire Usystem Roof HB PIR n° 13/121/820

CE : λ 0,022 W/m.K (polyuréthane)

