Usystem Roof HB PIR : le panneau de toiture hybride nouvelle génération

Communiqué
Publié le 03 octobre 2025
Usystem Roof HB PIR est un panneau de toiture hybride nouvelle génération en polyuréthane alliant performance, facilité de pose et accompagnement sur mesure, pour l’isolation des toits inclinés.
Nouveau concept, plus d’avantages

Le nouveau concept hors site que nous proposons est proposé pour notre nouvelle solution Usystem Roof HB PIR, mais concernera aussi à terme l’ensemble de notre future gamme de panneaux de toiture. Elle convient aussi bien à la rénovation qu’à la construction neuve.

En plus de ses performances thermiques, elle présente de multiples atouts pour vos projets :

  • L’accompagnement des entreprises par un bureau d’études interne afin de dimensionner au mieux les panneaux de toiture en fonction des attentes
  • Une production et des découpes sur-mesure de ces mêmes panneaux directement en usine grâce à notre centre d’usinage intégré
  • Nouvelle composition : chevrons élargis permettant un vissage sans crampons
  • La continuité de l’isolation sans ponts thermiques pour une efficacité énergétique optimale
  • Gain de temps et de sécurité : réalisation en usine des découpes et intégration d’un système de levage innovant pour une pose d’isolation du toit facilitée et sécurisée
  • Compatibilité étendue : assemblage facile avec d’autres isolants, comme des panneaux de fibre de bois, pour encore plus de performances
  • La livraison sur chantier des panneaux en kit prêt-à-installer suivant l’ordre de pose pour une isolation de toiture en pente plus rapide
  • Réduction des déchets : fabrication sur mesure limitant les déchets en amont, pour une isolation de toiture plus responsable

→ Caractéristiques techniques

  • Isolation polyuréthane (PU)
  • Longueur de panneau jusqu’à 8,00 m selon sous-face
  • Livré non latté en standard
  • Nouveau : découpes noues et arêtiers réalisées directement en usine sur demande
  • Livré sans vis ni pointe
  • Coupes biaises (horizontales ou verticales pour faîtage et égout) toujours disponibles sur demande
  • 8 finitions sont disponibles
  • Épaisseur : de 110 à 173 cm 
  • Résistance thermique : de 5,00 à 8,00 m2.K/W

→ Attestations

  • ACERMI : Réf. Primaire Usystem Roof HB PIR n° 13/121/820
  • CE : λ 0,022 W/m.K (polyuréthane) 

 

Pour en savoir plus exit_to_app

