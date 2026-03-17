Qualibat : bilan 2025 et cap sur 2026 pour les entreprises du bâtiment

Le 21 janvier dernier, lors de sa cérémonie annuelle des vœux, QUALIBAT a réaffirmé avec force son rôle central au sein de la filière bâtiment. Dans un contexte économique incertain marqué par la contraction des marchés, l'organisme a rappelé que la qualification des entreprises va bien au-delà d'un simple label : elle constitue un repère de confiance et de compétence indispensable, aujourd'hui plus que jamais.

La qualification, un facteur décisif de compétitivité

Face à un marché sous tension et à des exigences toujours plus élevées de la part des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et financeurs, QUALIBAT a tenu à rappeler la valeur concrète de la qualification. Loin d'être un outil purement administratif, elle rassure, structure et distingue les entreprises sérieuses.



Avec près de 50 000 entreprises qualifiées, QUALIBAT offre à la filière un socle solide de confiance et un véritable avantage concurrentiel dans un environnement où la rigueur et le sérieux sont devenus stratégiques.

Des outils modernisés au service des entreprises

QUALIBAT poursuit activement sa transformation numérique en plaçant l'accompagnement des entreprises au cœur de ses priorités.



Espace Entreprise rénové, tableaux de bord interactifs, dématérialisation des processus, tutoriels et supports pratiques tels que tutoriels et guides détaillés : autant d'évolutions destinées à simplifier les démarches et à renforcer l'accessibilité de la qualification.



Pour la mention RGE en particulier, trois voies d'accès coexistent : la voie classique par la formation et l'expérience professionnelle, la voie probatoire destinée aux créateurs d'entreprise, et la VAE encadrée, en attente de confirmation par la FFB et la CAPEB. Ces trois parcours garantissent un haut niveau de compétence et de fiabilité, sans compromis sur les exigences qui font la valeur de la qualification.

Lutte contre la fraude et transition écologique : deux priorités indissociables

La cérémonie a également été l'occasion pour QUALIBAT d'annoncer son adhésion à Stop Fraudes. Pour l'organisme, la lutte contre les pratiques frauduleuses n'est pas une posture morale mais une responsabilité stratégique, au service de la protection des entreprises vertueuses et de la sécurisation de l'ensemble de la filière. Dans le même élan, QUALIBAT a réaffirmé son engagement en faveur de la décarbonation du bâtiment en rejoignant l'Alliance pour la décarbonation. Convaincue que la transition écologique ne peut réussir sans entreprises compétentes et chantiers maîtrisés, la structure entend conjuguer performance environnementale et qualité d'exécution.

QUALIBAT 2029 : préparer l'avenir avec ambition

Tourné vers l'avenir, QUALIBAT renforce ses partenariats stratégiques avec les grands maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, et prépare une nouvelle étape de son développement avec le programme QUALIBAT 2029. Cette feuille de route confirme la volonté de l'organisme de demeurer un tiers de confiance reconnu, protecteur des entreprises responsables, régulateur par la compétence et partenaire exigeant des politiques publiques.

Comme l'a rappelé Gérard Senior, président de QUALIBAT, en conclusion de la cérémonie : « Dans un secteur en crise, ceux qui investissent dans la compétence ne subissent pas l'avenir : ils le construisent. »

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