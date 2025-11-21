Valobat et l'Afpa s'unissent pour l'économie circulaire

Former les acteurs du bâtiment à la transition écologique

Dans le cadre de cette convention, Valobat interviendra auprès de l’Afpa pour former une trentaine d’ingénieurs de formation sectoriels et régionaux spécialisés dans le BTP. Ces experts bénéficieront d’une boîte à outils pédagogique complète, conçue par Valobat, intégrant supports de formation, guides métiers et ressources techniques.

De son côté, l’Afpa fera évoluer l’ensemble de ses référentiels métiers pour y intégrer les principes de la REP PMCB à chaque niveau de qualification. Les parcours de formation seront enrichis de modules dédiés à la prévention des déchets, au tri, au recyclage et au réemploi des matériaux.

Ce dispositif d’envergure concernera plus de 830 formateurs BTP de l’Afpa, qui accompagneront à leur tour près de 61 000 stagiaires équivalents temps plein (ETP), répartis sur 114 centres et plus de 90 titres professionnels du BTP.

Une démarche structurante pour préparer les métiers du bâtiment de demain, plus responsables et résolument tournés vers la construction durable.

Un partenariat au service de la transition écologique des territoires

Dans le cadre de ses missions de service public, l’Afpa œuvre depuis plusieurs années à l’intégration des enjeux de durabilité dans les formations du bâtiment.

« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre mission : anticiper les compétences nécessaires à la construction durable de demain. En intégrant les principes de l’économie circulaire dans nos formations, nous préparons les professionnels du bâtiment à relever les défis environnementaux et à accompagner la transformation du secteur », explique Christophe Sadok, directeur de l’ingénierie et de l’innovation de l’Afpa.

Grâce à cette collaboration, les ingénieurs formés par Valobat diffuseront leurs connaissances dans tout le réseau Afpa, faisant de la gestion durable des déchets et du réemploi des matériaux un réflexe de terrain.

Valobat : un acteur engagé pour la REP Bâtiment

Le secteur du bâtiment génère chaque année près de 22 millions de tonnes de déchets (source : ADEME). Pour Hervé de Maistre, président de Valobat, cette réalité représente « un défi colossal mais aussi une formidable opportunité d’accélérer la transition écologique du secteur ».

Il ajoute :

« Sur les dix premiers mois de 2025, les volumes collectés et traités sur notre réseau ont atteint 2,3 millions de tonnes, contre 1,1 million sur l’année 2024. Cette progression montre une véritable appropriation du geste de tri par les acteurs du bâtiment. La formation, avec l’Afpa, est la clé pour transformer durablement les pratiques. Avec plus de 4 000 points de reprise en France, nous renforçons chaque maillon de la chaîne pour faire du tri et de la valorisation une évidence sur tous les chantiers. »

Pour en savoir plus exit_to_app