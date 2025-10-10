ConnexionS'abonner
Nouvelle régulation Comap pour plancher chauffant rafraîchissant

Vidéo
Publié le 10 octobre 2025
Découvrez en replay la régulation sans fil Comap : une solution simple pour installer, gérer et optimiser vos planchers chauffants rafraîchissants.

Au programme

  • Introduction sur les composantes de cette nouvelle régulation
  • Détails des fonctionnalités et les avantages associés
  • Installation et appairage des thermostats
  • Présentation de l'application

 

Comap - Batiweb

Comap et Flamco font partie de l'entité Aalberts hydronic flow control, devenant ainsi le...

77 boulevard de la bataille de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
France

Plus d'informations


