Nouvelle régulation Comap pour plancher chauffant rafraîchissant
Au programme
- Introduction sur les composantes de cette nouvelle régulation
- Détails des fonctionnalités et les avantages associés
- Installation et appairage des thermostats
- Présentation de l'application
