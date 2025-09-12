RENO REGLO et RENO PERF : des formations pratiques pour les professionnels de la rénovation

RENO REGLO : les clés des devis, factures et de la relation client

En plus du parcours RENO REGLO en autonomie disponible en ligne, RENO REGLO propose aux professionnels un parcours de 3 formations complémentaires afin de les aider notamment à :

gérer les relations avec leurs clients , particuliers et professionnels non avertis, dans le cadre de travaux de rénovation énergétique,

, particuliers et professionnels non avertis, dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, produire des devis conformes , notamment pour l’obtention des aides financières (MaPrimeRénov’, CEE…),

, notamment pour l’obtention des aides financières (MaPrimeRénov’, CEE…), produire des factures conformes.

Ces formations RENO REGLO sont disponibles en présentiel ou distanciel avec formateur, et dispensées par le biais d’organismes de formation habilités par FEEBAT.

RENO PERF, les clés d'une rénovation énergétique de qualité

RENO PERF a été conçu pour les entreprises et artisans du bâtiment souhaitant développer leurs compétences en matière de rénovation énergétique, devenir responsable technique RGE ou compléter leur signe RGE, ou devant justifier d’une formation à la demande d’un organisme de qualification à la suite d’un écart d’un audit RGE.

Le dispositif répond aux nouvelles exigences réglementaires associées au signe de qualité RGE : cahier des charges des formations et connaissances attendues du responsable technique. Il vise à transmettre aux professionnels les principales règles, guides et bonnes pratiques nécessaires à une rénovation énergétique de qualité, durable et efficiente, en cohérence avec les catégories de travaux sur lesquelles ils interviennent, afin d’éviter les principaux écarts et risques de pathologies.

RENO PERF est un nouveau dispositif de formations qui a vocation à succéder définitivement au module RENOVE de FEEBAT à compter du 1er octobre 2025. Jusqu’à cette date, il est progressivement déployé par les organismes de formation agréés par un organisme de contrôle de formation, habilités et préparés par FEEBAT.

Deux parcours de formation à l’approche novatrice, co-construits avec des acteurs référents de la filière

RENO REGLO et RENO PERF reposent sur une stratégie de formation dynamique, qui favorise l’interaction et l’implication de l’apprenant. Les deux parcours, complets, pratiques et didactiques sont adaptés aux niveaux de connaissances de chaque professionnel et visent à transmettre des compétences immédiatement opérationnelles.

Afin de s’assurer de la pertinence des contenus proposés et de leur adéquation avec les exigences réglementaires en matière de performance énergétique ainsi qu’avec les besoins des professionnels, les dispositifs RENO REGLO et RENO PERF ont été conçus et validés par les pouvoirs publics, les organisations professionnelles partenaires de FEEBAT et les entités référentes sur chacun des sujets.

