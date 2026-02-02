VivaCycle® de Siniat confirme le potentiel du plâtre recyclé

VivaCycle® : une plaque de plâtre 100 % recyclée, sans compromis sur la performance

Avec VivaCycle®, Siniat démontre qu’il est possible de concilier exigence technique, circularité des matériaux et performance environnementale. Cette plaque de plâtre innovante est composée exclusivement de gypse recyclé issu de déchets de chantiers, tout en conservant les mêmes caractéristiques mécaniques, de mise en œuvre et de durabilité qu’une plaque de plâtre standard.

L’engagement environnemental de Siniat ne se limite pas au gypse : la majorité des autres composants, tels que le papier et certains additifs, proviennent également de matières recyclées, renforçant ainsi une approche globale de l’économie circulaire dans la filière plâtre.

Entièrement conçue et fabriquée en France, VivaCycle® a été testée et validée sur la ligne pilote Etex de Carpentras (Vaucluse), avant d’être industrialisée sur le site de Siniat à Ottmarsheim (Haut-Rhin). Commercialisée depuis l’automne sous la marque VivaCycle®, cette innovation fait l’objet d’un dépôt de brevet, soulignant son caractère inédit sur le marché.

CUB Architecture adopte VivaCycle® pour l’extension de ses bureaux bas carbone

Première application emblématique : l’extension des bureaux de l’agence CUB Architecture à Haute-Goulaine (Loire-Atlantique). Après avoir participé à la visite de l’usine de Saint-Loubès (33) et découvert la plaque de plâtre VivaCycle®, l’agence a choisi de l’intégrer à un projet exemplaire en matière de performance environnementale.

Conçu pour anticiper les exigences de la construction de demain, le projet vise un objectif ambitieux : 30 % d’émissions carbone en moins par rapport à la RE2020. Cette performance repose sur une conception optimisée, le choix de matériaux bas carbone et une mise en œuvre rigoureuse.

Pour les cloisons, contre-cloisons et plafonds, CUB Architecture a naturellement retenu VivaCycle®, en parfaite cohérence avec sa démarche environnementale.

« L’utilisation de matériaux bas carbone, bio et géosourcés est indispensable pour atteindre nos objectifs. La plaque de plâtre VivaCycle® répond parfaitement à cette ambition », souligne Julien Hervouet, dirigeant et associé de CUB Architecture.

Au total, 740 m² de plaques de plâtre VivaCycle® ont été mis en œuvre par SATI Cloisons, entreprise spécialisée dans les cloisons sèches, l’isolation et les plafonds, et partenaire historique de Siniat.

SATI Cloisons met en avant une solution 100 % recyclée, simple à poser et strictement équivalente aux produits standards, favorisant l’adhésion des équipes de pose et la reproductibilité sur d’autres chantiers, notamment un futur projet de lycée en Loire-Atlantique.

Le Groupe Bonglet prescrit VivaCycle® pour la rénovation de l’internat de l’ENSAM à Cluny

Autre chantier de référence : la réhabilitation de la résidence universitaire de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), au cœur de l’abbaye de Cluny (Saône-et-Loire). Pour ce projet patrimonial à forte exigence environnementale, le Groupe Bonglet a prescrit la plaque de plâtre VivaCycle®.

Acteur majeur du second œuvre dans l’Est de la France, le Groupe Bonglet s’appuie sur une stratégie environnementale reconnue, certifiée notamment ISO 14001, Qualibat – Maîtrise de l’environnement et membre de la communauté Coq Vert de Bpifrance.

Dans une logique de réduction de l’empreinte carbone des chantiers, le groupe privilégie des solutions performantes intégrant des matériaux recyclés et favorisant la boucle courte de l’économie circulaire.

« Être les premiers en France à mettre en œuvre une plaque de plâtre 100 % recyclée est une fierté pour l’ensemble de nos équipes », explique Hervé Peutot, Directeur général des opérations stratégiques du Groupe Bonglet.

Le chantier de l’ENSAM de Cluny démontre qu’il est possible de concilier exigences techniques, rénovation patrimoniale et construction durable, tout en mobilisant l’ensemble de la chaîne de valeur : industriels, prescripteurs et entreprises de pose.

VivaCycle® : un levier concret pour la construction bas carbone

Avec VivaCycle®, Siniat apporte une réponse opérationnelle aux enjeux de décarbonation du bâtiment, de gestion des déchets de chantier et de transition vers une économie circulaire. Les premiers chantiers de référence confirment que la plaque de plâtre 100 % recyclée n’est plus une promesse, mais une solution prête à être déployée à grande échelle, au service de la performance environnementale des projets tertiaires, résidentiels et d’enseignement.

