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La réouverture de MaPrimeRénov' saluée par le pôle fenêtre FFB

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Rénovation énergétique

Publié le 19 mars 2026 à 9h30, mis à jour le 19 mars 2026 à 11h23, par Raphaël Barrou

La réouverture de MaPrimeRénov', lundi 23 février, a été saluée par l'ensemble de la filière menuiseries et façades. Celle-ci y voit un signal positif permettant de faire de la rénovation par geste un pilier de la rénovation énergétique.
©Adobe Stock
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La réouverture de MaPrimeRénov' lundi 23 février était attendue de pied ferme par le secteur du bâtiment. Pour le pôle fenêtre de la FFB, elle semble avoir l'effet d'un grand soulagement. 

Dans un communiqué de presse publié au lendemain du retour du dispositif d'aide à la rénovation énergétique, il souligne que les organisations professionnelles représentatives de la filière menuiseries et façades - Groupement Actibaie, SNFA, UFME, Union des Métalliers et UMB-FFB - accueillent positivement la nouvelle.

Les parois vitrées responsables jusqu'à 15 % des déperditions thermiques

 

Notamment en raison du « maintien des aides pour le remplacement des menuiseries extérieures », alors que l'organisation syndicale rappelle que les parois vitrées mal isolées sont responsables de 10 à 15 % des déperditions thermiques d'un foyer, selon les chiffres de l'Ademe, contre 20 à 25 % pour les murs, ou 7 à 10 % pour les planchers bas. 

Le pôle fenêtre de la FFB salue surtout la place accordée à la rénovation par geste et le maintien de l'isolation des parois vitrées qui permet, selon lui, « aux ménages d’engager la rénovation de leur habitat à leur rythme, avec des étapes concrètes et adaptées à leurs capacités de financement, tout en progressant vers une performance globale ». 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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