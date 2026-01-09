La schémathèque de pac centralisées en habitat collectif et tertiaire

Pour accompagner les professionnels, la filière bâtiment, réunie au sein du programme PROFEEL, lance une ressource inédite : la schémathèque de raccordement hydraulique des PAC centralisées.

Un guide opérationnel, conçu par et pour les praticiens, qui rassemble les schémas types les plus robustes et éprouvés pour le chauffage et/ou la production d’ECS, en neuf comme en rénovation.

Un outil technique… conçu pour rester simple et fiable

Fruit d’un travail collectif associant experts, centres techniques, organisations professionnelles et retours terrain, la schémathèque disponible sur Pro Réno propose :

des schémas hydrauliques standardisés et argumentés,

des configurations adaptées aux PAC 100 % électriques ou hybrides,

des variantes selon les usages : chauffage seul ou double service,

des solutions compatibles air/eau et eau/eau, ON/OFF ou Inverter.

Chaque fiche présente :

Le schéma complet incluant les accessoires,

Les domaines d’emploi,

Le principe de fonctionnement,

Les points de vigilance,

Des conseils de dimensionnement,

Des variantes selon les émetteurs et la production ECS.

Objectif : sécuriser la conception et fiabiliser le fonctionnement dans la durée.

Une approche pédagogique centrée sur la performance réelle

La Schémathèque de PAC centralisée rappelle les règles clés pour réussir une installation :

garantir une inertie suffisante,

maîtriser les débits primaires et secondaires,

optimiser les températures de retour,

limiter les cycles courts,

adapter la production ECS,

analyser les réseaux existants avant raccordement.

Car une PAC bien intégrée, c’est :

Moins de pannes

Un COP maintenu dans le temps

Des économies d’énergie garanties

Un meilleur confort pour les occupants

Un support concret pour tous les acteurs de la rénovation

Cette ressource s’adresse directement aux bureaux d’études, aux installateurs chauffage-climatisation, aux maîtres d’ouvrage, aux exploitants et mainteneurs et aux bureaux de contrôle.

Elle facilite le dialogue entre intervenants et contribue à élever le niveau de qualité des installations de PAC centralisées.

Une démarche collective au service de la transition énergétique

Cette schémathèque, réalisée par le COSTIC, s’inscrit dans le cadre du programme PROFEEL, financé par le dispositif des CEE, mobilisant 16 organisations professionnelles autour d’une ambition commune : outiller la filière pour garantir la réussite des rénovations énergétiques.

Accesible librement sur Pro’Réno, cette schémathèque constitue désormais un document de référence pour les projets de PAC centralisées en collectif et tertiaire.

Découvrez la schémathèque gratuitement sur Pro’Réno !

