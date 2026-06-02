FDES Slabe : COHB mise sur la transparence

FDES Slabe : COHB renforce la transparence environnementale de ses solutions

Dans un contexte où la performance environnementale devient un critère central pour les acteurs du bâtiment, COHB franchit une nouvelle étape avec l’établissement des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire de sa gamme Slabe. Cette démarche vise à offrir aux professionnels des données fiables, vérifiées et exploitables pour mieux évaluer l’impact carbone des solutions constructives.

Une démarche alignée avec les exigences de la RE2020

Avec la RE2020, les maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, entreprises générales et prescripteurs doivent intégrer plus finement l’impact environnemental des matériaux et équipements utilisés dans les bâtiments. Les produits de construction ne sont plus seulement évalués sur leurs performances techniques : leur cycle de vie, leur empreinte carbone et leur contribution à la conception bas carbone deviennent des éléments déterminants.

C’est dans cette logique que COHB a engagé la réalisation de FDES pour sa gamme de rupteurs de ponts thermiques Slabe. Ces fiches permettent de mesurer les impacts environnementaux d’une solution à partir d’une Analyse du Cycle de Vie, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie du produit.

Des données vérifiées pour aider les professionnels à choisir

La publication d’une FDES apporte une réponse concrète aux attentes du marché : disposer d’informations transparentes, comparables et vérifiées. Les données sont contrôlées par une tierce partie habilitée, puis enregistrées sur la base Inies, référence nationale française pour les déclarations environnementales des produits de construction.

Pour les professionnels, cette transparence constitue un vrai levier d’aide à la décision. Elle permet d’intégrer les rupteurs de ponts thermiques Slabe dans les calculs environnementaux des projets, tout en répondant aux exigences réglementaires et aux objectifs de performance énergétique.

Slabe, une solution au croisement du thermique et du structurel

La gamme Slabe de COHB s’adresse aux projets nécessitant une réponse efficace contre les ponts thermiques, sans négliger les contraintes structurelles. Les FDES viennent compléter cette approche en apportant une lecture environnementale plus précise des solutions proposées.

COHB a structuré ses références produits en deux fiches distinctes afin d’améliorer la lisibilité des données. La première concerne les modèles statiques et sismiques Z(S) et ZZ(S), déclinés selon différents isolants. La seconde porte sur le rupteur de ponts thermiques de refend et la solution Slabe ZA.

L’ACV, un outil au service de l’amélioration continue

Au-delà de la conformité réglementaire, la FDES représente un outil stratégique pour COHB. Elle permet d’identifier les postes les plus impactants et d’orienter les futures pistes d’optimisation. Selon l’article COHB, près de 90 % de l’impact carbone du Slabe provient de l’approvisionnement en matières premières, devant la fabrication, le transport ou la pose sur chantier.

Cette connaissance fine du cycle de vie ouvre la voie à une démarche d’amélioration continue. En analysant les données issues des FDES, COHB peut travailler sur l’évolution de ses solutions, avec l’objectif d’optimiser à la fois leurs performances environnementales et techniques.

Une réponse aux attentes de la construction durable

La transparence environnementale devient un marqueur fort pour les industriels du bâtiment. En publiant les FDES de sa gamme Slabe, COHB apporte aux prescripteurs et entreprises une information claire, structurée et utile pour concevoir des bâtiments plus performants.

Cette démarche s’inscrit dans une logique globale : anticiper les évolutions réglementaires, accompagner les exigences de la RE2020 et contribuer à une construction plus responsable. Pour les professionnels, les FDES Slabe offrent une base fiable pour intégrer les rupteurs de ponts thermiques COHB dans des projets où performance thermique, sécurité structurelle et impact environnemental doivent avancer ensemble.

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